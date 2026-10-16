Freelander kommt zunächst mit Plug-in-Hybriden nach Europa

Freelander, ein Joint Venture zwischen dem chinesischen Hersteller Chery und dem JLR-Konzern, bereitet eine Expansion nach Europa vor. Nachdem die Marke bereits in China und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführt wurde, sollen nun zusätzliche Länder erschlossen werden.

Das Gemeinschaftsunternehmen ist das Ergebnis einer Umstrukturierung eines bestehenden Joint Ventures. Im Zuge dessen wird die Produktion in der Volksrepublik von bisherigen JLR-Modellen (Jaguar Land Rover) für China auf Fahrzeuge der Marke Freelander umgestellt, wobei Technologie von Chery zum Einsatz kommt. Gebaut werden E-Autos, Plug-in-Hybride und Range-Extender-Elektrofahrzeuge.

Für den europäischen Markt sind Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien, Belgien, die Niederlande und die Schweiz vorgesehen. Informationen zu Vertriebspartnern oder ein konkreter Zeitplan liegen bislang nicht vor.

Das erste Modell für Europa ist laut der Automobilwoche der Plug-in-Hybrid-SUV Freelander 8, der im Premiumsegment angesiedelt ist. Die technische Ausstattung für die Exportmärkte weicht von der chinesischen Version ab: Die Batteriekapazität wird von 60 auf 34 kWh reduziert, was eine elektrische Reichweite von 110 statt 310 Kilometern nach der unrealistischen China-Norm CLTC zur Folge hat. Zudem ersetzt ein 2,0-Liter-Motor den bisherigen 1,5-Liter-Turbo-Benzinmotor, woraus sich eine Systemleistung von 454 kW/617 PS ergibt.

Chery hat umgerechnet etwa 394 Millionen Euro in die Modernisierung des Werks in Changshu investiert, um die Produktion elektrifizierter Modelle zu ermöglichen. Im Rahmen der Kooperation übernimmt JLR die Konstruktion und erhält Lizenzgebühren pro Fahrzeug, während Chery für den weltweiten Vertrieb zuständig ist.