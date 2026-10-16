Renault Trafic E-Tech elektrisch kostet ab 41.900 Euro netto

Renault hat die Preise für den neuen vollelektrischen Trafic E-Tech bekannt gegeben, der in zwei Batterieversionen und den Ausstattungsvarianten Advance und Extra angeboten wird. Das Modell mit 60-kWh-Batterie kostet ab 41.900 Euro und erreicht eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 350 Kilometern. Die Variante mit 81-kWh-Batterie startet bei 47.400 Euro und ermöglicht bis zu 470 Kilometer Reichweite. Während die größere Batterieversion in den kommenden Wochen bestellbar sein soll, ist die Einführung der kleineren Batterie für Frühjahr 2027 vorgesehen.

Bereits die Basisausstattung Advance umfasst unter anderem eine Wärmepumpe, eine Schnellladefunktion, einen adaptiven Tempomaten, eine Rückfahrkamera und das openR evo-Multimediasystem mit 12,3-Zoll-Bildschirm. Hinzu kommen ein bidirektionales V2L-Ladegerät, eine Einparkhilfe an mehreren Fahrzeugseiten sowie LED-Scheinwerfer und LED-Rückleuchten.

Die höherwertige Ausstattung Extra ergänzt unter anderem eine Klimaautomatik, ein mobiles Büro, integrierte Google-Dienste, HERE-Navigation und 230-V-Steckdosen. Für den Transport längerer Gegenstände verfügt sie außerdem über eine Ladeklappe in der Trennwand und zusätzliche Verzurrpunkte.

Der Trafic E-Tech elektrisch nutzt eine 800-Volt-Architektur, die in der 81-kWh-Version DC-Schnellladen mit bis zu 190 kW ermöglicht. Innerhalb von 20 Minuten lässt sich dabei Energie für 280 Kilometer im kombinierten Zyklus beziehungsweise 380 Kilometer im Stadtverkehr nachladen. Im WLTP-Stadtzyklus werden für die beiden Batterieversionen Reichweiten von bis zu 510 beziehungsweise 690 Kilometern genannt, wobei die endgültige Typgenehmigung noch aussteht.

Den Energieverbrauch beziffert Renault auf 17,2 kWh je 100 Kilometer und stellt Nutzungs- und Gesamtbetriebskosten in Aussicht, die bis zu zehn Prozent unter denen eines vergleichbar großen Dieseltransporters liegen.

Als erstes leichtes Nutzfahrzeug in Europa verfügt der neue Trafic E-Tech elektrisch über eine Software-Defined-Van-Architektur, die individuelle Anpassungen und Funktionsaktualisierungen über den gesamten Lebenszyklus ermöglicht. Mit dem für 2027 geplanten Programm Renault Uptimize will der Hersteller Echtzeit-Fahrzeugdaten und künstliche Intelligenz nutzen, um Wartungsabläufe zu optimieren, Werkstattbesuche zu reduzieren und Fahrzeugausfallzeiten zu halbieren.

Eine zusätzliche App namens „Energy & Safety Control“ soll Flottenmanagern ermöglichen, Einstellungen für Effizienz, Leistung und Sicherheit automatisch auf ausgewählte Fahrzeuge zu übertragen. Dazu gehören unter anderem Anpassungen des Energiemanagements, der Fahrmodi und der Höchstgeschwindigkeit, die Reichweite, betriebliche Effizienz und Sicherheit verbessern sollen.