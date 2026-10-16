Porsche Mission S: Neuer Supersportwagen auf Plattform für Verbrenner und Hybride

Porsche hat das Konzeptfahrzeug Mission S vorgestellt. Die Studie gibt einen Ausblick auf eine neue Supersportwagen-Baureihe, die künftig oberhalb des 911 angesiedelt werden soll. Grundlage ist eine derzeit in Entwicklung befindliche Mittelmotor-Plattform, die unterschiedliche Antriebskonzepte unterstützt. Neben reinen Verbrennungsmotoren sind auch Hybrid- und Plug-in-Hybridantriebe möglich. Eine vollelektrische Variante schließt Porsche aus.

Welcher Antrieb tatsächlich im späteren Serienmodell eingesetzt wird, ist noch nicht entschieden beziehungsweise öffentlich bestätigt. Gegenüber Car and Driver erklärte Porsche, dass die neue Architektur sowohl für konventionelle Benzinmotoren als auch für klassische Hybrid- und Plug-in-Hybridantriebe ausgelegt sei. Eine rein elektrische Version sei dagegen nicht vorgesehen, da Porsche in diesem Segment keine entsprechende Nachfrage sehe.

Medienberichte bringen einen Achtzylinder-Boxermotor ins Gespräch, eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. Konkrete Angaben zu Leistung, Hubraum oder elektrischer Reichweite fehlen ebenfalls.

Anders als frühere Supersportwagen wie der Carrera GT oder der 918 Spyder soll die neue Baureihe dauerhaft im Porsche-Programm angeboten werden. Vorstandschef Michael Leiters kündigte den Mission S als Grundlage für ein eigenständiges Modellangebot oberhalb des 911 an, das unterschiedliche Ausführungen ermöglichen soll. Damit plant Porsche erstmals eine permanent verfügbare Supersportwagen-Baureihe in dieser Positionierung. Einen Zeitplan für die Markteinführung oder Angaben zu den Verkaufspreisen hat der Hersteller bislang nicht veröffentlicht.

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Beim Design greift der Mission S zahlreiche Elemente historischer Porsche-Modelle auf. Die runden Scheinwerfer und ausgeprägten Kotflügel orientieren sich am 911, während die flache Front vom 911 GT1 und die Dachlinie vom 959 inspiriert sind. Am Heck finden sich ein vollständig integrierter aktiver Flügel sowie eine Kühllösung, die an den Lüfter des Rennwagens Porsche 917 erinnert. Das Felgendesign nimmt mit seiner Form Bezug auf die Räder des Porsche 928. Verantwortlich für die Gestaltung ist der neue Designchef Tobias Sühlmann.

Im Innenraum kombiniert Porsche klassische Bedienelemente mit digitalen Anzeigen und verzichtet bewusst auf großflächige Bildschirme. Hinter dem Lenkrad befinden sich fünf Rundinstrumente mit einem zentralen Drehzahlmesser, der über eine analoge Nadel und ein dahinterliegendes Display verfügt. Je nach Fahrmodus verändern sich die Position des Drehzahlmessers und die Anordnung der Instrumente. Ein fest integrierter Zentralbildschirm und ein separates Beifahrerdisplay fehlen. Stattdessen sieht das Konzept eine ausfahrbare, MagSafe-kompatible Smartphone-Halterung vor, über die unter anderem Navigations- und Informationsfunktionen bereitgestellt werden können.

Der Mission S ist Bestandteil der neuen Unternehmensstrategie „Sportwagenschmiede 35“, mit der Porsche sein Modellportfolio stärker auf exklusive und margenstarke Fahrzeuge ausrichten will. Die Entwicklung einer zusätzlichen Supersportwagen-Baureihe ergänzt dabei die bestehende Modellpalette und die geplante technologische Diversifizierung des Herstellers. Porsche hat eine Anpassung seiner Elektrostrategie verkündet und sieht eine längere Verfügbarkeit von Verbrennungsmotoren vor.