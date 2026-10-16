Porsche Mission S: Neuer Supersportwagen auf Plattform für Verbrenner und Hybride

Porsche hat das Konzeptfahrzeug Mission S vorgestellt. Die Studie gibt einen Ausblick auf eine neue Supersportwagen-Baureihe, die künftig oberhalb des 911 angesiedelt werden soll. Grundlage ist eine derzeit in Entwicklung befindliche Mittelmotor-Plattform, die unterschiedliche Antriebskonzepte unterstützt. Neben reinen Verbrennungsmotoren sind auch Hybrid- und Plug-in-Hybridantriebe möglich. Eine vollelektrische Variante schließt Porsche aus.
Welcher Antrieb tatsächlich im späteren Serienmodell eingesetzt wird, ist noch nicht entschieden beziehungsweise öffentlich bestätigt. Gegenüber Car and Driver erklärte Porsche, dass die neue Architektur sowohl für konventionelle Benzinmotoren als auch für klassische Hybrid- und Plug-in-Hybridantriebe ausgelegt sei. Eine rein elektrische Version sei dagegen nicht vorgesehen, da Porsche in diesem Segment keine entsprechende Nachfrage sehe.
Medienberichte bringen einen Achtzylinder-Boxermotor ins Gespräch, eine offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. Konkrete Angaben zu Leistung, Hubraum oder elektrischer Reichweite fehlen ebenfalls.
Anders als frühere Supersportwagen wie der Carrera GT oder der 918 Spyder soll die neue Baureihe dauerhaft im Porsche-Programm angeboten werden. Vorstandschef Michael Leiters kündigte den Mission S als Grundlage für ein eigenständiges Modellangebot oberhalb des 911 an, das unterschiedliche Ausführungen ermöglichen soll. Damit plant Porsche erstmals eine permanent verfügbare Supersportwagen-Baureihe in dieser Positionierung. Einen Zeitplan für die Markteinführung oder Angaben zu den Verkaufspreisen hat der Hersteller bislang nicht veröffentlicht.
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Beim Design greift der Mission S zahlreiche Elemente historischer Porsche-Modelle auf. Die runden Scheinwerfer und ausgeprägten Kotflügel orientieren sich am 911, während die flache Front vom 911 GT1 und die Dachlinie vom 959 inspiriert sind. Am Heck finden sich ein vollständig integrierter aktiver Flügel sowie eine Kühllösung, die an den Lüfter des Rennwagens Porsche 917 erinnert. Das Felgendesign nimmt mit seiner Form Bezug auf die Räder des Porsche 928. Verantwortlich für die Gestaltung ist der neue Designchef Tobias Sühlmann.
Im Innenraum kombiniert Porsche klassische Bedienelemente mit digitalen Anzeigen und verzichtet bewusst auf großflächige Bildschirme. Hinter dem Lenkrad befinden sich fünf Rundinstrumente mit einem zentralen Drehzahlmesser, der über eine analoge Nadel und ein dahinterliegendes Display verfügt. Je nach Fahrmodus verändern sich die Position des Drehzahlmessers und die Anordnung der Instrumente. Ein fest integrierter Zentralbildschirm und ein separates Beifahrerdisplay fehlen. Stattdessen sieht das Konzept eine ausfahrbare, MagSafe-kompatible Smartphone-Halterung vor, über die unter anderem Navigations- und Informationsfunktionen bereitgestellt werden können.
Der Mission S ist Bestandteil der neuen Unternehmensstrategie „Sportwagenschmiede 35“, mit der Porsche sein Modellportfolio stärker auf exklusive und margenstarke Fahrzeuge ausrichten will. Die Entwicklung einer zusätzlichen Supersportwagen-Baureihe ergänzt dabei die bestehende Modellpalette und die geplante technologische Diversifizierung des Herstellers. Porsche hat eine Anpassung seiner Elektrostrategie verkündet und sieht eine längere Verfügbarkeit von Verbrennungsmotoren vor.
Kommentare
Till meint
Was für ein PR Supergau!
Solch einen anachronistischen Boliden zeitgleich mit einem hyperextremem Tesla Roadster zu präsentieren.
JEDER! wird nun da zwangläufig „Parallelen“ ziehen, bzw. Keine sehen.
Peinlicher kann man (Porsche) sich nicht der Lächerlichkeit preisgeben.
Die Larmojanz nach „Technologieoffenheit“ gepaart mit saturierter Arroganz lässt solche daramatischen Fehlentscheidungen zu.
Auch hier meine Befürchtung; neben XPeng gibt es bestimmt auch bald XPorsche.
BeatthePete meint
Schade, damit verabschiedet sich Porsche vom Markt.
Evtl. ist das ein guter Marketingzug und hinter den Kulissen wird fieberhaft an E-Supersportwagen gearbeitet, Prinzip Hoffnung und so… :)
Future meint
Vier Auspuffrohre. So sieht also die Zukunft der deutschen Autoindustrie aus?
Ich bin mir nicht sicher, ob das Auto Ende des Jahrzehnts noch gebraucht wird.
ID.alist meint
Früher fand ich solche Autos interessant.
Früher hat man sich für merkwürdige Sachen ineressiert.
Aztasu meint
Der ist schon sehr cool und interessant
Calimator meint
Sieht aus wie ein 911 mit Bodykit, dazu noch ein lahmer Motor der verweste Abfälle aus dem Dinosaurierzeitalter verbrennt. Die Zeigerinstrumente und der dicke Knauf in der Mittelkonsole passen da perfekt ins Bild. Peinlich sowas am gleichen Tag wie den Tesla Roadster zu präsentieren.
Future meint
Das war sicherlich bewusst als Gegenstandpunkt so von der Porsche-PR geplant. So wird Vergangenheit und Zukunft im Wettbewerb um die höchste Reichweite der Nachrichten besonders sichtbar. Alles ist Strategie. Immer.
Ben meint
Peinlich ist lediglich dein Kommentar.
Dann nenn doch mal die Daten vom Motor und gleich dazu noch die Beschleunigungswerte inklusive Höchstgeschwindigkeit. 😉
South meint
Ah, Geil, ja, das Problem bei Porsche auf den Punkt gebracht. BEV, sowas neumodernes schließen wir gleich mal aus… und gleich mal ab ins Hochpreissegment (Donnerwetter, das hat noch kein anderer Hersteller probiert (Ironie Off))…
Na, dann Porsche. Viel Glück in den 80er, 90er…. vergesst den Handyhalter nicht. Und denkt mal über den folgenden Punkt nach….damals wart ihr Technologieführer…. ;-)
Und für eine steile Lernkurve, setzt euch in China in nen E5 mit ca. 800PS… für 40T€…die können das schon…heute…
Aztasu meint
Hä? Was spinnst du dir denn zusammen. Porsche war 2019 der erste Serienhersteller mit 800V System. Der Porsche Taycan ist bis heute das schnellste Serien-E-Auto am Nürburgring. Einzig der Bugatti Nevera R mit 2100PS dürfte tatsächlich schneller sein ist aber nicht gemessen worden. Der Mercedes AMG GT 4-TÜRER Elektro als S Performance Version wird den Porsche Taycan auch überholen, aber der wurde noch nicht veröffentlicht. Und das Premiumhersteller bzw. Luxus-Sportwagen mehr kosten als andere Modelle sollte klar sein. Eine Penthouse-Apartment oder Stadtvilla mit 150qm kostet ja auch nicht das gleiche als eine große Plattenbau Wohnung (oder 2 75qm Wohnungen).
Ben meint
Na, Mal wieder die Luxusstrategie vom Standard-Massenhersteller Mercedes mit Porsche, die generell schon über Mercedes angesiedelt sind, am vergleichen?
Falls du es immer noch nicht gemerkt hast. BEV läuft bei Porsche überhaupt nicht. Du brauchst dir nur die Absatzzahlen vom Macan anschauen, die stark am sinken sind und noch weiter sinken werden.
AUDI E5 und Porsche Mission S, ein Vergleich wie Äpfel und Birnen oder einfach geschrieben Pampersbomber vs. Sportwagen.
Tesla-Fan meint
Kann der auch fliegen?
Ich frage für einen Freund.
South meint
Ah geh… das kommt etwa kurz nach dem Level, wenn man die Treppe runterfliegt, ist man auch geflogen… Tesla bietet schon lange mehr keine echten Innovationen im Sinne eines Kundennutzens…
M. meint
Eher nicht, dafür wird er aber zumindest fahren. Und das nicht erst (nach neuestem Stand) 11 Jahre nach der Anzahlung…
Gruß an deinen imaginären Freund.