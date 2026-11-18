Euro NCAP hat zehn Fahrzeuge nach den Sicherheitsstandards für 2026 in den Kategorien sicheres Fahren, Unfallvermeidung, Unfallschutz und Sicherheit nach einem Unfall bewertet. Neun SUV erhielten die Höchstwertung von fünf Sternen: die Elektroautos Škoda Peaq, GWM ORA 5 und Lepas L4 sowie Mercedes-Benz GLE, BMW X5, GWM H7, Kia Seltos, Lepas L6 und Lepas L8 PHEV. Das E-Auto Nissan Leaf erreichte vier Sterne, während für den Plug-in-Hybrid Denza BAO 5 zusätzlich Prüfergebnisse auf Basis der ANCAP-Tests von 2025 veröffentlicht wurden.

Mit 94 Prozent erzielte das große Elektro-SUV Škoda Peaq den bislang höchsten Unfallschutzwert unter den nach den Euro-NCAP-Vorgaben für 2026 geprüften Fahrzeugen. Bei mehreren Frontal- und Seitenaufprallprüfungen erreichte das große SUV die maximale Punktzahl, während ein serienmäßiger Zentralairbag und ein guter Schutz der Beine und Oberschenkel von Fußgängern zu den weiteren Merkmalen zählen. Allerdings fehlen eine Kinderanwesenheitserkennung und eine Überwachung ungünstiger Sitzpositionen.

Der dieselbetriebene Mercedes-Benz GLE erzielte mit 74 Prozent für sicheres Fahren und 87 Prozent bei der Unfallvermeidung die besten Ergebnisse dieser Prüfrunde in beiden Kategorien und erfüllt bereits die Anforderungen für eine Fünf-Sterne-Bewertung nach den Vorgaben von 2027. Der ebenfalls dieselbetriebene BMW X5 überzeugte insbesondere mit seiner Verkehrszeichenerkennung, die bei Testfahrten durch Spanien, Italien und Frankreich in 91 Prozent der Fälle das geltende Tempolimit korrekt ermittelte, bezogen auf 97 Prozent der gefahrenen Strecke. Beide SUV erreichten zudem 92 Prozent bei der Sicherheit nach einem Unfall.

Auch das kleine Elektro-SUV GWM ORA 5 und das Hybrid-SUV GWM H7 erhielten jeweils fünf Sterne, wobei der ORA 5 beim Unfallschutz 91 Prozent und der H7 88 Prozent erreichten. Bei Lepas erzielte das kleine Elektro-SUV L4 einen Unfallschutzwert von 90 Prozent, während der L6 und der Plug-in-Hybrid L8 PHEV mit jeweils 95 Prozent die höchsten Werte dieser Prüfrunde bei der Sicherheit nach einem Unfall erreichten. Alle drei Lepas-Modelle erhielten fünf Sterne.

Der als Benziner und Vollhybrid erhältliche Kia Seltos erreichte ebenfalls fünf Sterne und erhielt unter anderem die volle Punktzahl bei der Erkennung einer Sicherheitsgurt-Fehlbedienung und ungünstiger Sitzpositionen. Das Elektroauto Nissan Leaf blieb mit 78 Prozent beim Unfallschutz und 58 Prozent bei der Unfallvermeidung bei vier Sternen, unter anderem wegen fehlender serienmäßiger Fronteckradare und eines nur optional verfügbaren Zentralairbags. Der Plug-in-Hybrid Denza BAO 5 erreichte auf Grundlage der überwiegend nach den ANCAP-Vorgaben von 2025 durchgeführten Prüfungen ebenfalls fünf Sterne.

„Škoda verdient Glückwünsche dafür, dass das Unternehmen im Bereich ‚Unfallschutz‘ der Euro-NCAP-Sicherheitsbewertungen 2026 die bisher höchste Punktzahl erreicht hat. Das neue SUV Peaq bietet außergewöhnlichen Schutz im Falle eines Unfalls – doch wie unser vierstufiges Bewertungssystem zeigt, ist die Crash-Sicherheit nur ein Teil des Gesamtbildes“, so Aled Williams, Programmdirektor bei Euro NCAP. „Der Mercedes-Benz GLE und der BMW X5 legen die Messlatte in den Bereichen ‚Sicheres Fahren‘ und ‚Unfallvermeidung‘ noch höher. Echte Rundum-Sicherheit beruht auf diesem Gleichgewicht und ist ein Prozess der kontinuierlichen Verbesserung.“