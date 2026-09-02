Euro NCAP: Drei chinesische Elektroautos holen 5 Sterne, Cupra Raval nur 4 Sterne

Euro NCAP hat vier neue Elektroautos nach den verschärften Prüfprotokollen für 2026 bewertet. Der Aion UT, der Geely E2 und der Leapmotor B05 erreichten jeweils die Höchstwertung von fünf Sternen. Der Cupra Raval erhielt mit seiner serienmäßigen Sicherheitsausstattung vier Sterne und mit dem optionalen „Safety Pack“ fünf Sterne.
Beim Cupra Raval steigert das Safety Pack den Wert für Safe Driving (Sicheres Fahren) von 58 auf 72 Prozent und für Crash Avoidance (Unfallvermeidung) von 66 auf 77 Prozent. Crash Protection (Unfallschutz) liegt bei 91 und Post Crash Safety (Sicherheit nach einem Unfall) bei 95 Prozent. Das Modell erzielte volle Punkte beim Seitenbarrieren-Aufprall sowie beim Frontaltest über die gesamte Fahrzeugbreite und zeigte eine gute Leistung des Mittelairbags. Ein System zur Erkennung zurückgelassener Kinder fehlt, während Spurhaltefunktion, Fahrerüberwachung und automatisches Notbremssystem positiv bewertet wurden.
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Der Aion UT kommt auf 66 Prozent bei Safe Driving, 74 Prozent bei Crash Avoidance, 91 Prozent bei Crash Protection und 88 Prozent bei Post Crash Safety. Euro NCAP bemängelte die starke Abhängigkeit vom zentralen Bildschirm für wichtige Fahrfunktionen sowie das fehlende System zur Erkennung zurückgelassener Kinder. Die Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen erreichte eine Genauigkeit von 68 Prozent, während die Systeme zur Unfallvermeidung mit Ausnahme der Frontalüberwachung bei bestimmten Kreuzungsszenarien gut abschnitten.
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Der Geely E2 erreichte 79 Prozent bei Safe Driving, 72 Prozent bei Crash Avoidance, 86 Prozent bei Crash Protection und 95 Prozent bei Post Crash Safety. Physische Bedienelemente für wichtige Fahrfunktionen und das Infotainmentsystem sowie eine serienmäßige direkte Kind-Anwesenheitserkennung wurden positiv berücksichtigt. Das automatische Notbremssystem arbeitete je nach Szenario unterschiedlich gut, zudem verlor der E2 Punkte beim Schutz der Fahrerbeine in einem versetzten Frontalcrash. Bei der Prüfung mit einem zehnjährigen Kind rutschte der Sicherheitsgurt teilweise von der Schulter.
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Der Leapmotor B05 erzielte 66 Prozent bei Safe Driving, 77 Prozent bei Crash Avoidance, 92 Prozent bei Crash Protection und 89 Prozent bei Post Crash Safety. Das automatische Notbremssystem zeigte bei hohen Geschwindigkeiten und an Kreuzungen eine besonders gute Leistung, außerdem erreichte das Fahrzeug bei Seitenbarrieren- und Pfahlaufpralltests jeweils die maximale Punktzahl. Der B05 verfügt über eine Kind-Anwesenheitserkennung, jedoch nicht über ein adaptives Rückhaltesystem für unterschiedliche Körpergrößen und erkennt auch keine unsichere Sitzposition des Beifahrers mit Füßen auf dem Armaturenbrett.
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„Die Fahrzeugsicherheit chinesischer Autos hat sich seit dem ersten Test eines in China hergestellten Fahrzeugs durch Euro NCAP im Jahr 2010 dramatisch weiterentwickelt“, erklärt Programmdirektor Aled Williams. „Es gibt zwar noch einiges zu tun, doch die heutigen Ergebnisse zeigen deutlich, dass die chinesischen Autohersteller weiterhin hart daran arbeiten, den hohen Standards gerecht zu werden, die europäische Verbraucher erwarten. Es wäre wünschenswert, wenn die europäische Marke Cupra aktive Sicherheitstechnologien serienmäßig anbieten würde, doch ein Sicherheitspaket stellt einen Kompromiss dar.“
Kommentare
hu.ms meint
Einfach nur peinlich für cupra, die beste sicherheitsausstattung nicht bei allen modellvarianten serienmässig anzubieten.
Ist das bei den 3 anderen – technisch gleichen – ID.Polo, ID.T-cross und epic auch so ?
MK meint
Heutzutage brauchen Eltern ein IT-System, um „zurückgelassene Kinder“ zu erkennen? Der Wahnsinn…wenn mir das jemand so auf der Straße erzählen würde, würde ich ihn für bescheuert erklären und ihm nicht glauben.
Jensen meint
„Nur“ 4 Sterne bedeutet ja nicht, dass das Fahrzeug knapp am Verbreitungsverbot vorbeigeschrammt ist, sondern im Zusammenhang lediglich, dass Fahrzeuge der chinesischen Mitbewerber besser abgeschnitten haben. Nicht mehr und nicht weniger.
Jörg2 meint
Das stimmt.
Es scheint aber auch zu stimmen, dass das Erreichen einer höheren Sicherheit aufpreispflichtig ist. DAS ist zwar kein „Skandal“ aber halt bedauerlich (für Fahrer und Insassen UND für Dritte).
Das Dazukaufbare ist ja keine Raketenwissenschaft.
MK meint
@Jörg2:
Es ist halt ein Kleinwagen…auch der Renault 5, Hyundai Inster oder der Opel Corsa kommen nicht über 4 Sterne hinaus, der Dacia Spring hat grade so einen Stern geschafft, für den Leapmotor T03 gibt es gar kein Ergebnis.
Oder wie viele BEV-Kleinwagen kennen Sie, die serienmäßig 5 Sterne im Euro-NCAP-Test haben? Zumal nach 2026er Kriterien…
brainDotExe meint
Warum sollte es bedauerlich sein Ausstattung optional zu machen, welche den meisten Käufern egal ist?
ID.alist meint
Das Safety Pack kostet bei VW in Deutschland 380€ und ist nur Sonderausstattung beim Trend, ansonsten Serie.
Ja, man kann es kritisieren, aber auch, das Auto ist falle eines Unfalls genauso oder sicherer als die anderen in dieser Liste.
M. meint
Mal eine Frage an die VW-Cracks:
ich wollte wissen, was das „Safety Pack“ kostet, finde beim Raval aber nichts mit diesem Namen in der Aufpreisliste. Version egal.
Am nächsten dran ist mMn das „Drive Pack“ für 690 Euro.
eBikerin meint
Einfach: das Safety Pack gibt snur bei der Grundausstattung und die kannst du noch nicht konfigurieren – bei allen anderen ist das alles mit dabei.
Jörg2 meint
Ich habe da auch direkt nichts gefunden nur den Hinweis, dass das in den einzelnen Ausstattungslinien unterschiedlich ist.
FrankyAC meint
Die Aufpreis Politik vieler (deutscher) Hersteller war mir schon immer zuwider. „Einparkhilfe nur in Verbindung mit Multimedia Paket II; nur in Verbindung mit Motorleistung x“.
Hier treibt man es wieder auf die Spitze. Da lobe ich mir die Hersteller, wo es 2 oder 3 Varianten gibt, die alles drin haben und Extras sich auf Farben, Felgen oder eine AHK beschränken.
Powerwall Thorsten meint
Also vier Sterne bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse, da sollte sich die Bürogemeinschaft und allen voran ihr FUD-Rädelsführer über den moralischen Kompass des VW Konzerns noch einmal Gedanken machen – über das Thema Sicherheit und was diese kosten sollte natürlich auch.
Anstatt dessen wird hier aber lieber ständig über die sichersten und best getesteten Autos auf dem Planeten hergezogen.
eBikerin meint
Nicht mitbekommen, dass man über den ix3 hergezogen ist? Mitbekommen: 2026 wurden die Test wieder verschärft und sind somit nicht mehr mit vorherigen vergleichbar.
Powerwall Thorsten meint
Du kannst ja mal beten, dass Tesla auch nur vier Sterne bekommt – viel Glück
MK meint
@Powerwall Thorsten:
Es ist immerhin so ziemlich der einzige BEV-Kleinwagen auf dem deutschen Markt, bei dem es überhaupt möglich ist, auf 5 Sterne im NCAP-Test zu kommen (gegen wenige hundert Euro Aufpreis bei der noch nicht bestellbaren Basisvariante und Serie bei allen anderen Varianten).
Shino2 meint
Beeindruckend wie die chinesischen Hersteller lernen und aufholen.
David meint
Das zeigt eigentlich nur, dass der Euro NCAP von einem wichtigen Werkzeug, um die aktive und passive Sicherheit zu erhöhen, schon lange zu einem typischen EU-Institution geworden ist, bei der alles völlig unsinnig auf die Spitze getrieben wird.
Die aktuelle Diskussion um Leichtfahrzeuge geht ja ausschließlich um das Thema, elektrische Mobilität für alle bereitzustellen und dabei diese absurden EU-Gerade-Gurken-Regeln zu umgehen. In jedem Autotest wird heute gelobt, wenn sich das vorgeschriebene bimmeln, klingeln, nerven, leicht abstellen lässt.
Für den Raval heißt das überhaupt nichts. Er ist ausverkauft und wäre ich der Kunde, würde ich das blöde Sicherheitspaket auch auf keinen Fall bestellen. Ich denke, VW macht das genau richtig. Man überlässt es dem Kunden, ob er bereit ist, den Preis für den letzten Stern zu zahlen. Mit wirklicher Sicherheit hat das alles gar nichts mehr zu tun.
Future meint
Nun handelt es sich bei dem Raval wohl nicht um ein Fahrzeug aus der billigen Leichtfahrzeugklasse ohne Sicherheitsstandards, sondern um ein teures vollwertiges Fahrzeug, das nur 4 Sterne in der Serienausstattung erhalten hat. Das ist peinlich für diese Fahrzeugkategorie und hat wohl damit zu tun, dass der Hersteller da etwas einsparen muss.
eBikerin meint
„, sondern um ein teures vollwertiges Fahrzeug“
Listenpreis ab 26K – im bekannten Autoportal schon ab 24,1 K. Also so teuer ist der eher nicht.
Future meint
Ein Kleinwagen für 24k ist für die Kleinwagenzielgruppe nicht unbedingt ein »Schnäppchen«. Ein bisschen Sicherheitsausstattung kann man dafür bestimmt erwarten.
eBikerin meint
Das bisschen Sicherheit ist schon drin. $ oder 5 Sterne sind total egal.
Keine Ahnung wie jung du bist – mein erstes Auto war eine Ente – die würde gegen diesen total unsicheren Wagen bei einem Unfall einen Totalschaden haben und der Raval noch nicht mal nen Kratzer!
MK meint
@Future:
Dann nennen Sie doch mal KLEINWAGEN mit 5 Sternen im NCAP? Der teurere Renault 5, der sich gut verkauft, hat keine 5. Der ebenfalls teurere Opel Corsa auch nicht…und bei den beiden gibt es auch gegen Aufpreis keine Systeme, um die 5 Sterne zu erreichen (zumal das „Safety Pack“ bei allen bisher bestellbaren Varianten tatsächlich Teil der Serienausstattung ist).
David meint
Der Hersteller hat da gespart? Nein, das hat er nicht. Es gibt ja die Möglichkeit, den Wagen in einer Ausstattung zu bestellen, bei dem alle fünf Sterne versammelt sind. Es ist viel mehr so, dass man den Kunden entscheiden lässt, ob man für diesen Blödsinn Geld zahlen möchte. Das ist der Charme.
Future meint
Demnach könnte man doch ein Auto mit 0 Sternen anbieten, das ohne den ganzen »Blödsinn« auskommt. Für jeden Stern könnten dann 1.000 Euro Aufpreis oder mehr verlangt werden.
Oder man nimmt gleich einen Kei Car zum halben Preis.
eBikerin meint
Ne kann man nicht – es sind zwar keine Sterne Pflicht weil schlicht NCAP keine Pflicht ist, aber mit den ganzen vorgeschriebenen Sicherheitsausstattungen usw wird wohl jedes neue Auto mindestens 4 Sterne erreichen.
„Oder man nimmt gleich einen Kei Car zum halben Preis.“
Hmm da ist dir dann die Sicherheit doch nicht wieder so wichtig, merkwürdig.
brainDotExe meint
Wieso peinlich?
Da die Euro NCAP Bewertung den allermeisten Kunden vollkommen egal ist, können die wenigen welche Wert darauf legen, auch die Ausstattung buchen um 5 Sterne zu erreichen.
Die restlichen 99% haben einfach Spaß mit dem gelungenen Auto.
Future meint
Für manche Hersteller soll Sicherheit ja Teil des Premiumprodukts sein, jedenfalls wird das so beworben. Aber Marketing ist heute vermutlich auch nicht mehr so wichtig.
brainDotExe meint
Sicherheit hat nichts mit Premium zu tun. Außerdem gibt’s ja mehr Sicherheitspakete gegen Aufpreis.
Die wenigen Leute, welche darauf extremen Wert legen, können es ja buchen. Genau wie größere Felgen, mehr Leistung, größeren Akku, etc. Alles Geschmackssache.
Ben meint
Oh schaut mal der von VW bezahlte Hatespeacher heult wiedermal rum weil das Fahrzeug seines Arbeitgebers VW schlechter abgeschnitten hat als die chin. Fahrzeuge und praktiziert wieder Realitätsverweigerung.
Aber hey nicht umsont werden 4 deutsche Werke geschlossen.
Future meint
Allerdings müssen wir festsetellen, dass der Raval wohl nicht aus einem deutschen Werk kommt, sondern bereits vorher abgewandert ist, wohl aus Kostengründen.
eBikerin meint
Hmm mal überlegen – Cupra – hmm – eine Marke von Seat – hmmm – wo könnten die wohl gebaut werden? Emden? Wolfsburg ? hmm ah ne in Spanien wo auch die Firma beheimatet ist.
Kannst du erklären wie ein spanisches Auto einer spanischen Firma (jaja gehören zu einem deutschen Konzern) nach Spanien „abgewandert“ ist?
Also ehrlich – du solltest wirklich nicht mehr über David herziehen.
Future meint
Aion UT, Geely E2 und Leapmotor B05 bekommen 5 Sterne.
Alles richtig gemacht.
Der Cupra Raval bekommt 4 Sterne.
Wie peinlich ist das denn? Hallo VW?
5 Sterne gibt es nur noch gegen Aufpreis bei VW. Das ist mal ganz schlecht für die preissensible Käuferschaft in diesem Segment. Da muss sich VW nicht wundern, wenn trotz billiger Produktion woanders eingekauft wird. Aus Sicherheitsgründen.
eBikerin meint
Wirklich niemand schaut beim Kauf ob das 4 oder 5 Sterne sind – ok du vielleicht aber sonst keiner! Wenn es den Leuten so arg um Sicherheit gehen würde, dann wäre das durchschnittliche Auto in D nicht über 10 Jahre alt. Keines dieser Autos würde wohl aktuell noch mehr als 1 Stern bekommen.
Aber schön, dass du mal wieder das Haar in der Suppe gefunden hast.
Future meint
Ich meine, da bleibt etwas hängen, wenn die preisbewussten Konsumenten hören, dass sie beim Mitbewerber mehr Sicherheit für weniger Geld bekommen können. Außerdem ist das für die Freunde der guten Verhandlung sicherlich ein Grund dafür, den höheren Rabatt einzufordern. Preiskriege sind doch die schönsten Kriege (für die Käufer). Das Haar in der Suppe steht in der Überschrift – da muss man doch nichts finden.
brainDotExe meint
Was soll da hängen bleiben? Ob das Auto jetzt 4 oder 5 Sterne hat ist den allermeisten Kunden vollkommen egal. Die meisten wissen noch nichtmals was das ist.
eBikerin meint
Grad gesehen: der Inster hat auch nur 4 Sterne und der verkauft sich ziemlich gut – scheint dann wohl vielen eher nicht so wichtig zu sein, oder was meinst du?
Future meint
Aber so ein Inster ist doch kein VW und auch noch etwas billiger.
Hätte man da nicht von einem VW einfach mehr erwarten müssen?
eBikerin meint
Ui also ist Sicherheit egal solange es kein VW bzw. etwas aus dem VW Konzern ist? Gratuliere! Wird echt immer besser.
Übrigens ist der Inster in der Grundausstattung gerade mal 1000 Euro billiger – und ich habe nicht gesehen, dass die höhere Ausstattung auf 5 Sterne kommt.
brainDotExe meint
So gut wie niemanden interessiert ob der jetzt 4 oder 5 Sterne hat. Die meisten interessiert der Euro NCAP generell nicht.
Von daher weder peinlich noch schlimm.
Future meint
Aion UT, Geely E2 und Leapmotor B05 sind da aber besser als VW.
Das wird nicht jeder ausblenden können und die Verkäufer werden sicherlich auch darauf hinweisen.
eBikerin meint
Der privat meistverkaufte PKW ist in Europa der Dacia Sandero – schau mal wieviel Sterne der hat – aber nicht erschrecken – nicht dass du dich nicht mehr auf die Strasse traust.
brainDotExe meint
Ja und? Was bringt es in einer Disziplin besser zu sein, die kaum kaufrelevant ist?
Futureman meint
Bei Sicherheitssystemen nimmt der VW-Konzern also Aufpreis. Die Abgasschummelsoftware wurde dagegen gratis verbaut. Da steht im Konzern also Profit (weit) vor Sicherheit und sauberer Luft. Zum Glück gibt es ja inzwischen viele Alternativen. Zeigt sich ja auch in den sinkenden Verkaufszahlen des VW-Konzerns weltweit. Da darf man (leider) gespannt sein, welche Werke es am kommenden Freitag trifft.
eBikerin meint
Der Volkswagen Konzern hat im ersten Halbjahr 2026 in Europa rund 2,04 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht
Wohl eher nicht Weltweit, aber mit Fakten hast du es ja eh nicht so.
Powerwall Thorsten meint
Vielleicht sollte Deutschland im Oktober doch lieber für das FSD Supervised von Tesla stimmen, dann hätten nicht nur die MEB Fahrer doch deutlich bessere Chancen, schwerwiegende Unfälle zu vermeiden und auf ihre immerhin vier Sterne zu vertrauen.
Future meint
Genau da liegt doch das Problem. VW will weiter Verbrenner verkaufen, weil sie sich mehr Elektroautoproduktion nicht leisten können. Zum Glück gibt es viele andere Herstelwlr für die Versorgung der Bevölkerung.
Bei den Fakten hat Futureman allerdings recht: Während Europa eine Wachstumsregion blieb, verzeichnete der Konzern weltweit aber einen enormen Rückgang der Gesamtauslieferungen um 6,3 Prozent auf 4,1 Millionen Fahrzeuge im 1. Halbjahr.
Die paar Elektroautos spielen bei VW dabei natürlich kaum eine Rolle.
JuergenII meint
Man muss die Zahlen – gerade für Deutschland – schon etwa kritisch betrachten. Der schwächelnde Bereich – um es vorsichtig auszudrücken – ist die Kernmarke Volkswagen.
Škoda steigerte seine Zulassungen um 11,7 %, Audi legte um 7,8 % zu und Seat wuchs um 2,8 %. Demgegenüber verzeichnete die Marke Volkswagen einen Rückgang um 2,6 %, Cupra gab um 3,2 % nach und Porsche verlor 15,1 %.
Nur von Škoda und Seat profitieren keine dt. Arbeitsplätze. Audi ist der einzige momentane Lichtblick, wobei die Stückzahlen auch nicht der Heilsbringer sind.
Noch zählt Volkswagen in dem Halbjahr 614.801 Zulassungen, aber es sind weiter rückläufige Zahlen. Weltweit beträgt das Minus der Gruppe 3%.
Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern liegt bei ca. 1.500 Euro pro Fahrzeug. Die Umsatzrendite (Operative Marge) lag bei Volkswagen in 2025 bei nicht gerade üppigen 3%. Die Markengruppe Škoda, Seat, Cupra kam im ersten Halbjahr 2026 auf eine operative Marge von 5,9 %.
Noch geht es VW Group eigentlich nicht schlecht, aber sie brauchen dringend eine Umstrukturierung in Deutschland um wieder profitabler zu produzieren. Bei der jetzigen Politik und den dt. Anteilseignern sehe ich da einige Probleme bei der notwendigen Umsetzung.
MK meint
@JuergenII:
Und wo ist das Problem? Seat z.B. wird in voraussichtlich spätestens 10 Jahren komplett vom Markt verschwunden sein…ja und? Ob ein Mitarbeiter in Zwickau (oder von mir aus irgendwann in Wolfsburg) einen VW ID.3 oder einen Cupra Born zusammenschraubt, ist dem doch vollkommen egal…ob ein Mitarbeiter in Baunatal einen Motor für einen VW, einen Cupra, einen Skoda, einen Audi oder auch einen Ford zusammenschraubt, ändert nichts an seiner Auslastung: Skoda wächst wie Sie sagen z.B. massiv. Der Motor meines Elroq z.B. kommt aus dem VW Werk Baunatal und die Achsen mit Fahrwerk usw. auch aus deutschen VW Werken: eine aus Salzgitter, eine aus Braunschweig. Die Akkus des Skoda Epiq kommen zumindest teilweise aus dem Werk Salzgitter usw.
Bei der Kernmarke VW schrumpft z.B. der Absatz des Verbrenner-Passats…der wird aber im Skoda-Werk in Tschechien gebaut und macht so Platz für mehr Elroqs und Enyaqs…
brainDotExe meint
Vollkommen verständlich, mir als Kunde ist es ja auch wichtig möglichst keine unnötige Ausstattung und dadurch einen niedrigeren Preis zu haben.
Sicherheit und sauberer Luft sind dabei ziemlich egal.