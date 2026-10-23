EU-Parlament: Erste Ausschüsse stimmen für Aufweichung des Verbrenner-Aus

Im Europaparlament haben die ersten Abstimmungen zur Lockerung des „Verbrenner-Aus“ stattgefunden. Die Ausschüsse für Industrie und Verkehr stimmten einem Vorschlag zu, der kürzlich von den Unterhändlern der konservativen EVP, der sozialdemokratischen S&D und der liberalen Fraktion Renew Europe ausgehandelt wurde.
Die Stellungnahmen sehen vor, dass die durchschnittlichen CO₂-Emissionen neu zugelassener Pkw in der EU ab 2035 um 95 Prozent gegenüber 2021 sinken sollen. Durch die Anrechnung von klimafreundlich produziertem Stahl aus Europa könnten Hersteller die tatsächlich erforderliche Emissionsminderung um bis zu 7,5 Prozentpunkte auf 87,5 Prozent reduzieren, ohne Strafzahlungen leisten zu müssen.
Ein deutsch-französischer Vorschlag vom Oktober geht dagegen weniger weit: Demnach sollen die durchschnittlichen CO₂-Emissionen neuer Pkw ab 2035 gegenüber 2021 lediglich um 90 Prozent sinken müssen. Eine zusätzliche Anrechnung von klimafreundlich produziertem Stahl nach dem Modell des Parlamentsvorschlags ist darin nicht vorgesehen.
Im Industrieausschuss wurde der Bericht mit 49 Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen angenommen. Dafür stimmten die Abgeordneten der EVP, der Sozialdemokraten (S&D) und der liberalen Fraktion Renew Europe. Gegen den Vorschlag votierten die Abgeordneten der Fraktionen EKR, Europa der Souveränen Nationen (ESN), Patrioten für Europa (PfE), Linke und Grüne/EFA.
Auch im Verkehrsausschuss fand sich eine Mehrheit: 27 Abgeordnete stimmten dafür, 18 dagegen, bei einer Enthaltung. Neben den Abgeordneten von EVP, S&D und Renew Europe unterstützte auch eine finnische Abgeordnete der Linken den Vorschlag. Die übrigen Linken-Abgeordneten sowie die Vertreter von EKR, ESN, PfE und Grüne/EFA stimmten dagegen. Ein litauischer Abgeordneter der Grünen/EFA enthielt sich.
Die Ausgangslage hat sich bereits Ende 2025 verändert. Die EU-Kommission schlug damals vor, das für 2035 geltende Ziel einer 100-prozentigen CO₂-Minderung gegenüber 2021 auf 90 Prozent weniger Auspuffemissionen zu reduzieren. Die verbleibenden Emissionen sollten nach dem Kommissionsentwurf über Gutschriften für CO₂-armen, in der EU produzierten Stahl sowie für nachhaltige erneuerbare Kraftstoffe kompensiert werden.
Ein Inkrafttreten der finalen Regelungen erfordert einen Kompromiss zwischen dem Europaparlament und den EU-Staaten. Das Parlament soll seine Position nach aktuellem Stand im Dezember beschließen.
Der verkehrspolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Jens Gieseke (CDU), der mitverhandelt hatte, sagte dem Handelsblatt zufolge, dass Automobilhersteller Flexibilität und Planungssicherheit benötigten, um die Transformation erfolgreich zu gestalten, Investitionen in Europa zu halten und Arbeitsplätze zu sichern. Gieseke forderte eine Verbindung von Klimaschutz und starker Industrie statt eines gegenseitigen Ausspielens.
Der mitverhandelnde Europaabgeordnete Michael Bloss (Grüne) kritisierte die Beschlüsse mit der Aussage, dass Sozialdemokraten und Konservative auf den Verbrenner setzten und damit die E-Mobilität ausbremsen würden. Er forderte ein Umsteuern der europäischen Autobauer sowie den Ausbau der Ladeinfrastruktur und das Hochfahren der europäischen Batterieproduktion.
Kommentare
Steffen meint
An Peinlichkeit kaum zu überbieten: als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet.
Ich frage mich nur, warum die Rechten dagegen gestimmt haben, das ist doch ganz in ihrem Sinne? Oder sind die jetzt schon so von Elon vereinnahmt?
hu.ms meint
Muss bei diesen berichten immer schmunzeln.
Wenn das verbrennen von fossilen energieträgern endlich das an kosten zugerechnet wird, was es schaden anrichtet = verursacherprinzip, wird fossiler kraftstoff dann mind. 3 € + inflation bis dahin kosten und nur noch leute bei denen geld keine rolle spielt werden verbrenner kaufen.
Es regelt sich durch die preise einfach von alleine.
Steffen meint
Das Problem ist dabei, die Kosten für die Schäden werden nicht den fossilen Energien zugerechnet, sie werden externalisiert und der Allgemeinheit auferlegt.
Futureman meint
Denke auch, inzwischen ist es egal was „die da oben“ beschließen. Wie so oft in der Vergangenheit setzt sich die bessere/günstigere Technik durch.
Und auch diese Ölkrise wird nicht die letzte gewesen sein, eher ist es so, dass es nicht wie früher Jahrzehnte von der einigen Krise zu nächsten dauert, sondern eher in wenigen Jahren.
Wer sich bei der Perspektive noch einen Verbrenner kauft, hat evtl. auch Pferde als Hobby. Gibt halt immer welche, bei denen Geld keine Rolle spielt und auch die Zukunft anderer Menschen nicht zählt.
South meint
Klar, nur gibt es sowas nicht… oder wer kennt sie nicht, die reiche Luxusautos ohne Katalysator, die auch nicht bei roten Ampeln halten müssen, mit 100kmh durch die Innenstädte rasen dürfen, Öl auf der Fahrbahn verteilen oder auch ausserhalb der Autos ne wohlige Kohleheizung in Ballungszentren installieren… (Ironie off)… moment, dürfen sie nicht? …. ja warum denn nur…? Nur weil in der Transformation noch Übergangslösungen erlaubt werden, heisst das noch lange nicht, dass das so bleiben wird.
Schon lustig, da plärren ein paar AfD ler Unsinn wie Bevormundung und die Leute plappern das ohne zu Denken nach …. das würden den AfD Bonzen die ihr Geld über die Schweiz nach Deutschland reinpumpen so passen.
Schon mal von Rechtsgrundsätzen wie gesetzliche Gleichheit gehört?
B meint
Korrekt, Aber bei diesem Gesetz geht es weniger um Klima Politik (das Signal war eher 2020 wichtig) und mehr um Umsetzung – also Industriepolitik. Und jetzt eine ursprünglich relativ klar Politik zu verändern, ist meines Erachtens für die Industrie systemisch gesehen: schädlich.
Mäx meint
Und unterstützt wird das von Leuten die es sich dann nicht mehr leisten können.
Ist aber bei fast allem so:
Erbschaftssteuer?
Ingo der auf das Einfamilienhaus seiner Mutter hofft ist dagegen, dass Erbschaften ab 26 Mio. € stärker besteuert werden und schreit jedem Kommunismus entgegen der das Thema angehen möchte…
Vermögenssteuer?
Ralle mit Einfamilienhaus und Altersvorsorge ETF meint er würde ärmer wenn man Vermögen ab 5 Mio. € mit 1% besteuert würde obwohl sein Vermögen unter der Freibeträgen liegt…
Enteignung von Wohnungskonzernen mit 400 Wohnungen?
Dieter mit 3 Wohnungen meint man will ihm ans Leder und droht mit Revolution…
Fleißig angestachelt wird das natürlich von Springer und einer bestimmten Alternative.