Deutschland und Frankreich wollen offenbar „Verbrenner-Aus“ weiter lockern

Deutschland und Frankreich wollen die geplante Lockerung der europäischen CO₂-Flottengrenzwerte für neue Pkw offenbar noch ausweiten. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den Grundzügen auf eine gemeinsame Position verständigt. Frankreich soll demnach bereit sein, weitergehende Zugeständnisse bei den CO₂-Vorgaben mitzutragen. Deutschland würde im Gegenzug strengere europäische Herkunftsanforderungen für die Automobilindustrie unterstützen. Details der Vereinbarung werden nach den Berichten noch verhandelt.
Die Ausgangslage hat sich bereits Ende 2025 verändert. Die EU-Kommission schlug damals vor, das für 2035 geltende Ziel einer 100-prozentigen CO₂-Minderung gegenüber 2021 auf 90 Prozent weniger Auspuffemissionen zu reduzieren. Die verbleibenden Emissionen sollen nach dem Kommissionsentwurf über Gutschriften für CO₂-armen, in der EU produzierten Stahl sowie für nachhaltige erneuerbare Kraftstoffe kompensiert werden.
Damit könnten neben batterieelektrischen und wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen auch Plug-in-Hybride, sogenannte Range-Extender-Elektrofahrzeuge, Mildhybride und reine Verbrenner über 2035 hinaus eine Rolle bei Neuzulassungen spielen. Die geltende Verordnung sieht derzeit weiterhin 0 g CO₂/km beziehungsweise eine Reduktion um 100 Prozent ab 2035 vor.
Die nun berichtete deutsch-französische Position soll über diesen Kommissionsvorschlag hinausgehen. Nach Angaben des Handelsblatts wollen Berlin und Paris eine weitere Lockerung um zehn Prozentpunkte ermöglichen, ohne dass dieser zusätzliche Anteil vollständig kompensiert werden müsste. In Verbindung mit den bereits vorgesehenen Kompensationsmöglichkeiten könnte das effektive Minderungsniveau damit rechnerisch auf mindestens 80 Prozent sinken.
Auch das Zwischenziel für 2030 soll Teil der Diskussion sein. Der Kommissionsvorschlag hält bei Pkw grundsätzlich an einer CO₂-Minderung um 55 Prozent gegenüber 2021 fest, will Herstellern aber ermöglichen, die Zielerreichung über die Jahre 2030 bis 2032 zu mitteln. Deutschland und Frankreich sollen diesen Zeitraum nach den aktuellen Berichten auf die Jahre 2028 bis 2032 erweitern wollen.
Der politische Kompromiss umfasst zugleich industriepolitische Vorgaben. Frankreich fordert seit längerem, europäische Förderinstrumente und regulatorische Vorteile stärker an Produktion innerhalb Europas zu koppeln. Deutschland hatte breiter gefasste Regeln bevorzugt, die auch bestimmte Handelspartner einbeziehen könnten. Nach den aktuellen Berichten soll Berlin nun strengere „Made in Europe“-Vorgaben unterstützen.
„Lockerung nur im Rahmen einer fairen Paketlösung“
Zu Berichten über eine deutsch-französische Verständigung zur Abschwächung der EU-Flottengrenzwerte erklärt Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): „Europa braucht eine starke Automobilindustrie – und zugleich verlässliche Leitplanken für den Hochlauf der Elektromobilität. Eine Entlastung der Fahrzeughersteller darf nicht dazu führen, dass Investitionen in das Ladeangebot, Elektrotechnik und neue Geschäftsmodelle nachträglich entwertet werden. Im Gegenteil: Wer einen erfolgreichen Standort Europa haben will, muss auf eine faire Paketlösung setzen.“
Die Energie- und Ladebranche habe im Vertrauen auf die europäischen Rahmenbedingungen massiv investiert, die europäischen Zielvorgaben würden in Deutschland um fast 250 Prozent übererfüllt. „Wer jetzt die Flottengrenzwerte verwässert, muss sicherstellen, dass Elektromobilität nicht ausgebremst wird“, fordert der BDEW. „Eine faire europäische Paketlösung erfordert: Eine klare Orientierung für die Elektromobilität, wirksame Anreizen für elektrische Unternehmensflotten, steuerliche Flankierung von E-Fahrzeugen und weniger Bürokratie beim Ausbau des Ladeangebotes. So sieht eine erfolgreiche Industriepolitik für den Standort Europa aus.“
Kommentare
South meint
Die Einigung von 2023 nur drei Jahre später wieder aufzuweichen, bringt nix. Erstens muss es ja durch andere Einsparungen kompensiert werden, wie ernst das auch immer ausstaffiert wird, und zweitens bringen die paar Autos dem Hersteller ja auch nix mehr, im Gegenteil, jetzt muss er mehrere Antriebsstränge weiterentwickeln.
Das Verbrennerzulassungsverbot war immer als grobe Guideline für die Industrie gedacht. Der Fehler war eher, dass ein Verbot beschlossen wurde, als es noch nicht genügend und ausgereifte eAutos gab. Das war natürlich Wasser auf die Mühlen der Skeptiker und hat es der Autolobby nur allzuleicht gemacht, da öffentlichwirksam alle Probleme der Politik zuzuschustern. Nur, davon werden sie nicht haben, denn die eAutos kommen, ob jetzt 2035 bei 100% oder 2038. Geschenkt… leben wird davon eh keiner mehr können und wenn wir mal 80% eAutos bei den Verkäufen sehen, dann wir ein endgültiges Datum keinen Aufschrei mehr geben… da wird man sich eher über die Diskussion heute wundern…
Futureman meint
Das Papier sollte noch erweitert werden mit:
-Tastenpflicht für Handys
-In Fernsehern sollte mindestens eine Röhre verbaut werden
-Höchstens 90% der Fotos dürfen digital sein, der Rest analog
-Tastaturen dürfen nur zu 90% digital sein, der Rest muss ein Farbband aufnehmen können
Betrifft alles Industrien, die in Deutschland mal führend waren, aber am Fortschritt zugrunde gegangen sind. Wenn die deutsche Autoindustrie sich auch der Zukunft widersetzt, wird ihr ähnliches passieren.
brainDotExe meint
Du scheinst den Unterschied zwischen „widersetzen“ und zusätzlich anbieten nicht zu verstehen.
Genau so wie es heute noch Handys mit Tasten gibt, ist es möglich neben Elektroautos auch weiterhin Verbrenner zu verkaufen.
Future meint
Die Fotoapparate sollten ebenfalls zu 90 Prozent analog sein. Die Agfa Optima ist doch heute wieder sehr beliebt, wenn es um Insta-Bilder mit Charakter geht. Wir sollten also mit Merz zuversichtlich in die Vergangenheit schauen und sehen, wie schön es damals schon heute war.
meins_da meint
Sie können ruhig das Verbrenner aus lockern, das Problem löst sich bei den Spritpreisen sowieso von selbst ;9
Mäx meint
Spannend, daher wohl die plötzliche Terminverschiebung.
Frankreich war bisher ja gegen weitere Lockerungen. Woher der plötzliche Sinneswandel?
Renault hat gerade erst verlautbart dass man massiv investieren will, solange Regeln gleichbleiben…jetzt wird dran gedreht.
Was im EU Parlament noch durchgehen mag, wird im Europarat zum Problem.
Dort wird nach qualified majority gewählt. Also die großen Länder können zwar nach Stimmen eine Mehrheit haben, aber mengenmäßig könnten genug Länder dagegen sein.
Ich finde es ja auch sehr spannend, was sich so im Detail ändert.
Warum verschiebt man die Mittelung nun von 2030-32 auf 2028-32.
Wenn mein Flottenverbrauch 2028 zu hoch ist, muss ich 2032 noch mehr kompensieren.
Oder soll das ein Entgegenkommen sein für 10% Aufweichung weil man den Herstellern das Leben damit etwas schwerer macht?
Mir will einfach kein Szenario einfallen in dem mir die Erweiterung eine Erleichterung bringt.
MK meint
@Mäx:
Ich denke, es hängt auch mit den schlechten Wahlergebnissen der CDU zuletzt bei sehr guten der AfD zusammen: Da denkt man wohl, nach dem oft verkündeten Motto „AfD verhindern“ AfD-Zielen nacheifern zu müssen. Dass es nicht um „AfD verhindern“, sondern um „AfD-Politik verhindern“ gehen sollte, scheint nicht klar zu sein und beweist doch nur, dass es einigen Menschen nicht um das beste für Deutschland, sondern um das beste für den eigenen Machterhalt geht…obwohl man den so sicher nicht erreicht.
Lanzu meint
Im Hintergrund kommt dem Vernehmen nach Deutschland Frankreich beim sog. Made in Europe entgegen. Ein Programm um europäische Fertigung verschiedener Güter zu fördern.
Wird ein klassischer Kuhhandel oder Kompromiss.
mipu meint
Den Franzosen ist das egal, die wissen, dass Verbrenner am Ende sind, und lassen das den Markt regeln. Aber: sie hatten noch eine Initiative für die Industrie, die sie in der EU durchsetzen wollten – Deutschland aber blockiert hat. Win-Win-Situation für Frankreich: der deutschen Autoindustrie durch ein Entgegenkommen am Ende geschadet und dabei Unterstützung für eine eigene Initiative bekommen. Und die Spinner von der EVP kriegen nicht einmal mit, dass man sie schön über den Tisch gezogen hat XD
Dirk meint
Ein Bild des Grauens (die Karre sieht aus als ob dem jemand hinten drauf gefahren ist).
Weiter in die Selbstzerstörung! Wirtschaftlich und ökologisch.
Rolando meint
Der Tod der französischen und deutschen Autoindustrie! Politisch so gewollt.
MK meint
@Rolando:
Vor Allem auch von AfD-Wählern so gewollt…und da das zuletzt immer mehr geworden sind, gibt es jetzt halt „Nachahmer“ in den anderen Parteien.