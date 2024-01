BYD Seal U startet im Februar ab 41.990 Euro

Der chinesische Hersteller BYD ergänzt sein Fahrzeugangebot in Deutschland mit dem vollelektrischen Seal U. Das SUV der oberen Mittelklasse wird in zwei Ausführungen zu Preisen ab 41.990 Euro verfügbar sein und ab Februar 2024 bei den Händlern stehen.

Der Seal U wird in den beiden Ausstattungslinien Comfort und Design angeboten. In beiden Modellen treibt ein Permanentmagnet-Synchronmotor die Vorderräder an. Mit einer Spitzenleistung von 160 kW (218 PS) und 330 Newtonmeter Drehmoment erreicht der Seal U eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h. Von 0 auf 100 km/h geht es in bis zu 9,3 Sekunden.

Die Comfort-Version verfügt über eine Batterie mit 71,8 kWh Kapazität und schafft mit einer Ladung bis zu 420 Kilometer gemäß WLTP-Norm. In der Design-Version steckt eine Batterie mit einer Kapazität von 87 kWh, damit sind bis zu 500 Kilometer Reichweite möglich. Eine Wärmepumpe sorgt dafür, dass das Akkupaket bei allen Wetterbedingungen möglichst optimal arbeitet. Serienmäßig verfügt der Seal U über einen dreiphasigen 11-kW-Wechselstrom-Bordlader, an Gleichstrom-Ladesäulen kann er mit bis zu 140 kW laden. In dem Fall dauert eine Ladung von 30 auf 80 Prozent der Kapazität je nach Batteriegröße 27 beziehungsweise 28 Minuten.

Wie alle von BYD in Europa angebotenen Elektroautos ist der Seal U serienmäßig mit der kobaltfreien „Blade“-Batterietechnik des Unternehmens ausgestattet. Die Chinesen versprechen einen sehr sicheren, belastbaren, haltbaren und leistungsstarken Energiespeicher. Das Batteriepaket besteht aus vielen dünnen und langen Zellen, die wie Klingen aussehen. In den Zellen wird Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) als Kathodenmaterial verwendet. Die Batterie unterstützt Vehicle-to-Load-Technologie (V2L), damit lässt sich der Seal U als mobile Stromquelle nutzen.

Man habe den Seal U mit dem Anspruch entworfen, zu den sichersten Familien-SUV in seinem Segment zu gehören, so BYD. Für die Karosserie seien deshalb im großen Umfang hochfeste Stähle eingesetzt worden und das Batteriepaket werde von einer extrem starken Wabenstruktur geschützt. Das Fahrwerk verfüge an der Vorderachse über MacPherson-Federbeine, die Hinterräder werden von einer Mehrlenkerachse geführt, was diese Fahrwerkskonstruktion dynamisch und sicher mache. Das Sicherheitsprorgramm Euro NCAP hat den Seal U bereits mit fünf Sternen bewertet.

Eine Kamera und vier Radarsensoren beschaffen die Informationen für die serienmäßigen Assistenten des Seal U. Dazu gehören Frontkollisionswarner, automatischer Notbremsassistent, Adaptivtempomat, Heckkollisionswarner, Querverkehrwarner, Spurwechselassistent, intelligente Geschwindigkeitsanpassung, Totwinkelüberwachung und weitere Helfer. Serienmäßige Voll-LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent sorgen bei Dunkelheit für gute Sicht, die Scheinwerfer lenken mit und folgen dem Verlauf der Straße. Eine 360-Grad-Kamera hilft mit ihrem Rundumbild bei Park- und Wendemanövern.

Zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen des Seal U zählen lau BYD seine Konnektivitätslösungen und sein Infotainment. Einige Funktionen dieser Systeme lassen sich mittels BYD-App zudem mit dem Smartphone fernsteuern. Das Intelligent Cockpit System von BYD wird über den 12,8 oder 15,6 Zoll großen, elektrisch drehbaren Bildschirm – er lässt sich im Hoch- oder Querformat nutzen – bedient. Fahrerrelevante Informationen werden zudem auf dem LCD-Kombiinstrument mit 12,3- Zoll-Diagonale dargestellt.

„Das Intelligent Cockpit System bietet Internetzugriff mit 4G-Geschwindigkeit, integriert Spotify und Navigation von HERE und koppelt sich entweder via Android Auto oder Apple CarPlay mit dem Mobiltelefon des Fahrers. So entsteht eine außergewöhnliche Nutzererfahrung, bei der die Personalisierung im Mittelpunkt steht“, wirbt BYD. „Mit dem Sprachbefehl ’Hi BYD’ lässt sich die umfängliche Sprachsteuerung aktivieren und dank Over-TheAir-Updates (OTA) bleibt die Bordsoftware immer auf dem neuesten Stand.“

Die Sitze, Teile des Armaturenträgers, der Türverkleidungen und der Mittelkonsole sind mit veganem Leder bezogen. Die vorderen Sitze sind serienmäßig mehrfach elektrisch verstell- sowie heiz oder kühlbar. Das elektrisch zu öffnende Glasschiebedach macht die Fahrgastzelle hell. In der höheren Ausstattungslinie Design gibt es einen PM2.5-Luftfilter.

Das fünfsitzige SUV ist 4785 Millimeter lang 1890 Millimeter breit und 1668 Millimeter hoch und positioniert sich in der BYD-Modellpalette unterhalb des siebensitzigen BYD Tang. Die im Verhältnis 60:40 geteilte Rückbank lässt sich umklappen und das Ladevolumen so von 552 auf 1440 Liter erweitern. Das E-SUV verfügt über zwei kabellose Ladeschalen für Mobiltelefone, vier USB-Anschlüsse und in der Mittelkonsole gibt es zwei Becherhalter.

BYD gewährt auf den Seal U eine Herstellergarantie für sechs Jahre oder bis zu 150.000 Kilometer Laufleistung. Zudem garantiert das Unternehmen 70 Prozent der ursprünglichen Batteriekapazität für bis zu acht Jahre alte Fahrzeuge oder eine Laufleistung von 200.000 Kilometer. Auf den Elektromotor gibt das Unternehmen acht Jahre Garantie, bei einer Laufleistung von maximal 150.000 Kilometern.