Nio nimmt 22. „Power Swap Station“ in Deutschland in Betrieb

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat eine neue deutsche „Power Swap Station“ (PSS) in Staufenberg-Lutterberg in Betrieb genommen. Die Batteriewechselstation ermöglicht als 22. Station ihrer Art in Deutschland den vollautomatischen Tausch der Antriebsbatterie in wenigen Minuten. Es handelt sich um eine Station der dritten Generation, PSS 3.0.
Die Station, gelegen in Staufenberg-Lutterberg an der Triftstraße 11, befindet sich nordöstlich von Kassel, direkt an der A7 zwischen Hannover und Frankfurt und schließt damit eine Lücke auf der Nord-Süd-Achse.
Die nächstgelegenen Power Swap Stations befinden sich in Reiskirchen rund 130 Kilometer südlich sowie in Hannover-Großburgwedel etwa 160 Kilometer nördlich. Die Lage sei damit insbesondere für Kunden auf dem Weg von Süddeutschland beziehungsweise Südeuropa nach Skandinavien relevant, erklärt Nio.
An einer Power Swap Station von Nio wird die gemietete Batterie eines Elektroautos der Chinesen innerhalb von rund drei Minuten vollautomatisch gegen ein geladenes Akkupack ausgetauscht, ohne dass der User das Fahrzeug verlassen muss. Bei jedem Batteriewechsel werde der Zustand von Batterie und Antriebssystem überprüft, unterstreicht das Unternehmen.
Die neueste deutsche Batteriewechselstation in Staufenberg-Lutterberg ist täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Nio betreibt europaweit eigenen Angaben zufolge mittlerweile 61 Power Swap Stations und baut das Netzwerk kontinuierlich weiter aus.
Kommentare
mipu meint
Tja, jetzt müsste Nio nur noch Autos verkaufen, die die Stationen nutzen können. Irgendwie kommt da nicht so viel, zumindest auf dem deutschen Markt. Und ob sich das heute noch lohnt, in 5 Minuten den Mietakku zu wechseln, wenn man in 12 Minuten schon von 10 auf 80 % laden kann …
Andy meint
Die Dinger haben Öffnungszeiten? Das heisst also, wenn ich um 22.05 vor verschlossenen Toren stehe, dann dauert ein Akkuwechsel nicht 3 Minuten sondern 9 Stunden und 3 Minuten? Was für ein Schwachsinn.. Warum nicht 24/7 offen?
mipu meint
Auch Roboter brauchen ihre Ruhezeiten? Keine Ahnung, an einer normalen 300kW-Ladesäule kann ich während des Ladens wenigstens die Zeit in Auto verbringen, bei Nio glaube ich, muss man draußen warten. Gerade bei Nacht (wenn die da denn offen hätte) oder schlechtem Wetter ….
Karl von Rosen meint
Wenigstens ab 7 Uhr geöffnet, früher erst ab 8 bzw. 9 Uhr morgens, oder gibt es da Unterschiede je nach Standort? Die Wechselstation die ich kenne, musste durch einen Mitarbeiter besetzt sein. War der zb. krank und kein Ersatz verfügbar, blieb die Station geschlossen.
M. meint
Weil diese Stationen nicht ganz so vollautomatisch funktionieren wie man das gerne hätte.
Und das Personal macht irgendwann Feierabend.
Futureman meint
Entweder damit sich die Kunden nicht um gewöhnen müssen, denn viele Tankstellen haben auch nicht 24/7 geöffnet.
Oder es muss immer ein Techniker vor Ort sein, falls irgendwas nicht klappt.
Beides auf jeden Fall nicht förderlich für das Vertrauen in die Wechseltechnik.
Ben meint
Man hat bei den meisten Swapstations auch normale HPC Charger von Nio aber die Stationen haben leider nicht 24/7 offen weil in der EU voll autonomes fahren noch immer komplett verboten ist, in China kann man die Stationen 24/7 nutzten, auch führt das Fahrzeug in China den Wechsel autonom durch.
Davon mal abgesehen das diese Swapstation Strategie sowieso gescheitert ist.