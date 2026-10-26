Nio nimmt 22. „Power Swap Station“ in Deutschland in Betrieb

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat eine neue deutsche „Power Swap Station“ (PSS) in Staufenberg-Lutterberg in Betrieb genommen. Die Batteriewechselstation ermöglicht als 22. Station ihrer Art in Deutschland den vollautomatischen Tausch der Antriebsbatterie in wenigen Minuten. Es handelt sich um eine Station der dritten Generation, PSS 3.0.

Die Station, gelegen in Staufenberg-Lutterberg an der Triftstraße 11, befindet sich nordöstlich von Kassel, direkt an der A7 zwischen Hannover und Frankfurt und schließt damit eine Lücke auf der Nord-Süd-Achse.

Die nächstgelegenen Power Swap Stations befinden sich in Reiskirchen rund 130 Kilometer südlich sowie in Hannover-Großburgwedel etwa 160 Kilometer nördlich. Die Lage sei damit insbesondere für Kunden auf dem Weg von Süddeutschland beziehungsweise Südeuropa nach Skandinavien relevant, erklärt Nio.

An einer Power Swap Station von Nio wird die gemietete Batterie eines Elektroautos der Chinesen innerhalb von rund drei Minuten vollautomatisch gegen ein geladenes Akkupack ausgetauscht, ohne dass der User das Fahrzeug verlassen muss. Bei jedem Batteriewechsel werde der Zustand von Batterie und Antriebssystem überprüft, unterstreicht das Unternehmen.

Die neueste deutsche Batteriewechselstation in Staufenberg-Lutterberg ist täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Nio betreibt europaweit eigenen Angaben zufolge mittlerweile 61 Power Swap Stations und baut das Netzwerk kontinuierlich weiter aus.