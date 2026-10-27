Cupra erlebt Elektroauto-Boom, doch die Gewinne stehen unter Druck

Der Cupra Raval verzeichnet einen erfolgreichen Marktstart durch die steigende Nachfrage nach Elektroautos in Europa. Der Vertriebschef von Seat und Cupra, Sven Schuwirth, gab laut Automotive News kürzlich bekannt, dass bereits 51.000 Bestellungen für den sportlichen Kleinwagen vorliegen. Für das Jahr 2027 wird ein Absatz von über 100.000 Einheiten angestrebt, was die Baureihe zum meistverkauften Modell der Seat-Schwestermarke in Europa machen würde.

In Frankreich entfallen in diesem Jahr 80 Prozent der Cupra-Bestellungen auf Elektroautos. Neben dem Raval werden auch dort der Kompaktwagen Born und das Kompakt-SUV Tavascan verkauft. In Deutschland, dem größten Markt der Marke, liegt der Anteil der vollelektrischen Modelle bei über 70 Prozent der Bestellungen. In einigen Märkten wie den Niederlanden machen Elektrofahrzeuge fast alle Cupra-Aufträge aus. In Deutschland stieg der E-Anteil von 25 Prozent zu Beginn des Jahres 2026 auf etwa 70 Prozent an.

Dieser Wandel stellt die Profitabilität vor Herausforderungen, da die Gewinnmargen bei Elektroautos niedriger sind als bei Verbrennungsmotoren. Unterstützung erhält Cupra durch die Nachfrage nach der teureren Raval-Variante, die in Zusammenarbeit mit dem Tuning-Spezialisten ABT entwickelt wurde. Diese Version beginnt bei 36.770 Euro und macht laut dem Bericht ein Drittel der Raval-Bestellungen in Deutschland aus.

Die Geschwindigkeit der Elektromobilität könnte die Zukunft der Kernmarke Seat beeinflussen. CEO Markus Haupt erklärte Automotive News, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Sollte die EU weiter das Auslaufen des Verbrennungsmotors forcieren, sei unklar, ob Kunden 2031 oder 2032 noch entsprechende Modelle wünschen. „Wenn die Antwort ‚nein‘ lautet, sollten wir einen elektrischen Seat haben, aber da derzeit noch keine Kostenparität herrscht, würde ein vollelektrischer Seat heute keinen Sinn ergeben“, so Haupt.

Die Zukunft von Seat nach 2030 ist im Rahmen der angestoßenen umfassenden Umstrukturierung der Volkswagen Group unsicher. Seat wird dem Management zufolge angekündigte Produkte wie Mild-Hybrid-Versionen des Ibiza und Arona für 2027 weiterentwickeln. Die künftige Ausrichtung der Marke bleibt jedoch nach dem aktuellen Produktzyklus Gegenstand einer Prüfung. Ein schrittweiser Ausstieg der Marke Seat wurde als Option genannt, eine finale Entscheidung steht jedoch noch aus.