Tesla Cybertruck auf A99 gestoppt: Nötiger Führerschein fehlt

Die Verkehrspolizei Hohenbrunn hat laut Berichten am frühen Sonntagmorgen, dem 25. Oktober 2026, einen Tesla Cybertruck auf der Autobahn A99 bei Vaterstetten im oberbayerischen Landkreis Ebersberg kontrolliert. Am Steuer des elektrisch angetriebenen US-Pick-ups saß ein 50-jähriger Schwede, der nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Beamten untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt. Das Elektroauto war mit polnischen Kennzeichen unterwegs.

Ausschlaggebend war die zulässige Gesamtmasse des Cybertruck von 4200 Kilogramm. Damit überschreitet das kontrollierte Fahrzeug die reguläre Gewichtsgrenze der Führerscheinklasse B von 3500 Kilogramm um 700 Kilogramm. Nach Angaben der Polizei wäre für den konkreten Fall die Fahrerlaubnisklasse C1 erforderlich gewesen, die grundsätzlich zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 bis 7,5 Tonnen berechtigt. Der schwedische Fahrer konnte eine entsprechende Berechtigung nicht vorweisen.

Nach der Kontrolle wurde der Cybertruck zur Dienststelle der Autobahnpolizei nach Hohenbrunn gebracht. Dort sollte das Fahrzeug nach Auskunft eines Polizeibeamten gegenüber der tz stehen bleiben, bis eine Person mit geeigneter Fahrerlaubnis es abholen konnte. Eine Weiterfahrt durch den kontrollierten Fahrer war damit ausgeschlossen.

Der Cybertruck verfügt nicht über eine reguläre europäische Typgenehmigung und kann in Deutschland derzeit nicht auf dem üblichen Weg zugelassen werden. Das kontrollierte Exemplar des Elektro-Pick-ups besaß allerdings eine polnische Zulassung. Nach Angaben der Polizei war die vorübergehende Teilnahme am deutschen Straßenverkehr auf dieser Grundlage grundsätzlich zulässig.

Die fehlende europäische Typgenehmigung hängt auch mit den technischen Zulassungsanforderungen zusammen, die sich von den Vorschriften des US-amerikanischen Heimatmarktes unterscheiden. Beim Cybertruck stehen insbesondere die kantige Edelstahlkarosserie und die europäischen Anforderungen an den Schutz von Fußgängern im Mittelpunkt.

Seit Ende 2023 wird der Cybertruck in Nordamerika ausgeliefert. Der erwartete große Erfolg ist der kantig-futuristische Pick-up-Truck für Tesla nicht geworden. Nach Europa kam das Elektroauto bisher aus zulassungstechnischen Gründen nicht. Hier hätte der Cybertruck nach Einschätzung des hiesigen Tesla-Managements allenfalls als Einzelstück eine Perspektive. Der Werkleiter der deutschen Tesla-Fabrik nahe Berlin André Thierig sagte im letzten Jahr mit Blick auf die „Hoffnung, dass der auch hier in Europa verkauft wird: Da würde ich jetzt nicht die Luft anhalten“.