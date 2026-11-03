Daimler-Truck-Umfrage: Viele Flottenentscheider halten E-Lkw für wirtschaftlicher als Diesel-Trucks

Das Daimler-Truck-Segment Mercedes-Benz Trucks ist laut dem Konzern in Europa weiterhin Marktführer mit rund 38 Prozent bei schweren und mittelschweren lokal CO₂-freien Lkw im ersten Halbjahr 2026. Elektro-Lkw werden einer Umfrage des Nutzfahrzeugherstellers zufolge von vielen Flottenentscheidern bereits als wirtschaftlichere Alternative zu Diesel-Lkw bewertet.

Der Auswertung zufolge halten über 40 Prozent Elektro-Lkw für die aus Gesamtkostensicht (TCO/ Total Cost of Ownership) wirtschaftlichere Lösung. 16 Prozent zufolge liegen beide Technologien in etwa gleichauf. Nur rund ein Viertel der Befragten sieht einen Wirtschaftlichkeitsvorteil bei Diesel-Lkw.

Bereits knapp ein Viertel der befragten Flottenbetreiber setzt batterieelektrische Lkw derzeit ein. Zugleich macht die Befragung deutlich, dass der weitere Hochlauf stark am Ausbau der Ladeinfrastruktur hängt. Dementsprechend bewegt sich die Marktpenetration auf niedrigem Niveau: 2025 lag der Anteil schwerer batterieelektrischer Lkw an den europäischen Neuzulassungen bei lediglich zwei Prozent.

Daimler Truck hat die nicht repräsentative Umfrage unter rund 200 Flottenentscheidern in Deutschland, Frankreich und Großbritannien – und damit drei der größten Lkw-Märkten Europas – rund um unterschiedliche Antriebstechnologien durchgeführt. Achim Puchert, CEO der Marke Mercedes-Benz Trucks: „Unsere Kunden setzen batterieelektrische Lkw bereits heute in vielen Anwendungen, auch im Fernverkehr, wirtschaftlich ein. Damit die Transformation weiter an Dynamik gewinnt, müssen wir das gesamte Ökosystem stärken – und vor allem den Ausbau der Ladeinfrastruktur vorantreiben. So schaffen wir die Voraussetzungen, damit aus einzelnen Erfolgsgeschichten ein neuer Standard im Transport wird.“

Stromkosten planbar, Ladeinfrastruktur unsicher

Etwa zwei Drittel der Befragten bewerten Stromkosten als mindestens genauso gut planbar wie Dieselkosten. Wenn es jedoch um die Planbarkeit des Stromzugangs geht, also um die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur, sieht die Mehrheit – konkret 61 Prozent – die E-Mobilität im Nachteil.

„Wir sammeln mit unseren batterieelektrischen Lkw täglich wertvolle Praxiserfahrungen. Die Technologie funktioniert“, sagt Stefan Hohm von Dachser, einem der führenden Logistikdienstleister Europas. „Die nächste Herausforderung besteht darin, die richtigen Anwendungsfälle zu identifizieren und die Transformation in der Breite zu skalieren. Dafür brauchen unsere Transportpartner neben den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel der Mautbefreiung Investitionssicherheit sowie einen verlässlichen Ausbau von Energie- und Ladeinfrastruktur.“

In Sachen Ladeinfrastruktur betont Hohm die Notwendigkeit eines Zusammenspiels aus Depot-Laden, das heißt Laden in der Niederlassung, Semi-Public-Angeboten – also öffentlich zugänglichen Ladeangeboten auf privaten Flächen – und öffentlicher Ladeinfrastruktur.