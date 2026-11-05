Lynk & Co baut Händlernetz in Deutschland weiter aus

Lynk & Co setzt den Ausbau seines stationären Händlernetzes in Deutschland fort. Nach der Eröffnung neuer Standorte in Lüdenscheid, Oldenburg und Goslar ist für den 13. und 14. November 2026 ein weiterer Standort in Trier geplant. Die zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Stromermarke arbeitet dabei mit regional etablierten Handelspartnern zusammen und verfügt derzeit laut einer Mitteilung über ein deutsches Netzwerk aus 25 Handelspartnern und 84 Servicestandorten.

Ein Schwerpunkt der Vertriebsentwicklung liegt auf der stärkeren Präsenz im regionalen Automobilhandel. Neue Showrooms wurden gemeinsam mit der Mobilitätsgruppe Amelung in Lüdenscheid, der Autogalerie Schlickel in Oldenburg und dem Autohaus Stephan in Goslar-Vienenburg eröffnet. In Trier soll Mitte November ein weiterer Showroom bei der Heistergruppe hinzukommen, während bestehende Handelspartner bis Ende des Jahres verstärkt mit dem markentypischen Lynk & Co Auftritt ausgestattet werden sollen.

Die Zusammenarbeit mit den regionalen Autohäusern umfasst unterschiedliche Vertriebs- und Serviceangebote. So betreibt die Mobilitätsgruppe Amelung neben dem Verkaufsstandort in Lüdenscheid zwei Servicestandorte in Remscheid und Wiehl, während der neue Showroom der Autogalerie Schlickel in Oldenburg auch für lokale Aktivitäten und Veranstaltungen genutzt werden soll. Beim Autohaus Stephan in Goslar-Vienenburg können Interessierte seit Oktober Fahrzeuge der Marke kennenlernen und Probefahrten vereinbaren.

Zum Angebot von Lynk & Co gehören hierzulande derzeit das kompakte Plug-in-Hybrid-SUV 01, das vollelektrische Crossover-Coupé 02 aus der Kompaktklasse und das Plug-in-Hybrid-SUV 08 aus der Mittelklasse.

Der Ausbau des deutschen Händlernetzes ist Bestandteil der europäischen Wachstumsstrategie von Lynk & Co. Ab Januar 2027 übernimmt die Schwestermarke Volvo Cars den exklusiven Vertrieb der Marke in Europa. Vergangenen Oktober feierte Lynk & Co sein zehnjähriges Bestehen, nachdem die Marke 2016 in Berlin vorgestellt worden war. Die weitere Entwicklung in Europa soll ein erweitertes elektrifiziertes Modellangebot und eine wachsende Präsenz im stationären Handel umfassen.