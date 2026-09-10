Volvo Cars übernimmt Europa-Vertrieb von Lynk & Co

Volvo Cars übernimmt ab Januar 2027 exklusiv den Vertrieb von Lynk & Co in Europa. Die Regelung folgt auf den Abschluss der bereits angekündigten kommerziellen Partnerschaft zwischen Volvo Cars und Geely Auto. Lynk & Co will dabei die etablierte Vertriebsstruktur sowie das Händler- und Servicenetzwerk von Volvo Cars nutzen. Beide Marken sind Teil des chinesischen Geely-Konzerns.

Das neue Vertriebsmodell soll es Lynk & Co ermöglichen, mehr Kunden zu erreichen, die Marktpräsenz zu stärken und den Zugang zu Produkten und Services zu verbessern. Europa bleibt laut einer Mitteilung für Lynk & Co ein strategisch wichtiger Markt. Die Vereinbarung solle auch das Kundenerlebnis in der Region weiter verbessern und die nächste Wachstumsphase unterstützen.

Lynk & Co soll eine eigenständige Marke mit eigener Identität, eigenen Produkten und einem eigenen Kundenerlebnis bleiben. Die Partnerschaft beruht den Angaben nach auf einer klaren Differenzierung der Marken und einer komplementären Positionierung.

„Diese Partnerschaft verbindet die etablierte Vertriebsinfrastruktur von Volvo Cars mit der unverwechselbaren Marke und dem Produktangebot von Lynk & Co”, sagt Mo Wang, CEO von Lynk & Co International. „Unser Fokus wird darauf liegen, eine enge strategische Abstimmung zwischen Europa und unserer globalen Organisation sicherzustellen, die Eigenständigkeit der Marke Lynk & Co zu bewahren und eng mit Volvo Cars zusammenzuarbeiten, um diese Partnerschaft in nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu überführen.”

Die Verantwortung für die globale Produktentwicklung und Zertifizierung von Lynk & Co bleibt ebenso bei der Geely Auto Group wie das operative Geschäft außerhalb Europas. Lynk & Co und Volvo Cars arbeiten bereits in Europa zusammen und sind an ausgewählten Standorten gemeinsam vertreten. Die neue Vereinbarung soll weitere Wachstumschancen eröffnen, indem Lynk & Co neue Kundengruppen erreicht und seine Präsenz in wichtigen europäischen Märkten ausbaut.

Lynk & Co ist nach eigenen Angaben inzwischen in 25 europäischen Märkten aktiv und verfügt über mehr als 140 partnerbetriebene Verkaufsstandorte. Der Ausbau dieses Netzwerks wurde durch die Zusammenarbeit mit Volvo-Cars-Händlern unterstützt. Lynk & Co wurde 2016 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Göteborg und bietet ein Portfolio elektrifizierter Fahrzeuge an. Dazu gehören hierzulande die teilelektrischen SUV-Modelle 08 und 01 sowie der SUV-Crossover 02 mit reinem E-Antrieb.