E.On und BYD starten erstes gemeinsames Kundenangebot

Der Energiekonzern E.On und der chinesische Stromerhersteller BYD haben ihr erstes gemeinsames Kundenangebot in Deutschland gestartet. Das nun bestellbare Produktpaket kombiniert alle vollelektrischen und Plug-in-Hybridmodelle von BYD mit dem Ladeangebot „E.On Home Charge“. Es richtet sich sowohl an Käufer und Leasingkunden als auch an Personen, die bereits ein entsprechendes BYD-Fahrzeug besitzen. Kunden können damit das intelligente Laden zu Hause bereits bei der Fahrzeugbestellung berücksichtigen.

Mit „E.On Home Charge“ erhält man für mindestens 24 Monate einen Ladebonus von zwölf Cent pro zu Hause smart geladener Kilowattstunde. Bei einem durchschnittlichen Ladevolumen von 170 Kilowattstunden monatlich entspricht dies den Angaben nach einer Ersparnis von rund 20 Euro. Zusätzlich erhalten BYD-Fahrer, die den entsprechenden E.On-Stromtarif abschließen, als E.On-Neukunden einmalig 80 Euro sowie einen weiteren Neukundenbonus.

Die Steuerung des Ladevorgangs erfolgt über die App Mein E.On. Dort legen Nutzer ihre gewünschte Abfahrtszeit und den Batterieladestand fest, den das Fahrzeug bis dahin erreichen soll. Im Smart-Modus wird der Ladevorgang automatisch gesteuert, wobei jede auf diese Weise geladene Kilowattstunde für den Bonus berücksichtigt wird. Über die Funktion „Sofort Laden“ können Kunden jederzeit zum direkten Laden wechseln.

Beide Unternehmen wollen ihre strategische Partnerschaft künftig mit weiteren gemeinsamen Angeboten ausbauen. Geplant ist außerdem, Elektrofahrzeuge stärker mit Energielösungen für zu Hause zu vernetzen und sie zunehmend in ein integriertes Energie-Ökosystem einzubinden. Perspektivisch gehört dazu auch das bidirektionale Laden (Vehicle-to-Grid/V2G), bei dem Elektrofahrzeuge als flexible Speicher in das Energiesystem eingebunden werden können.

„Nach der Probefahrt geht es bei vielen Kundinnen und Kunden schnell um ganz praktische Fragen: Wie lade ich zuhause, und was kostet mich das im Monat? Darauf haben wir jetzt gemeinsam mit E.On eine klare Antwort, und zwar schon beim Kauf. An der eigenen Wallbox merkt man sehr direkt, was smartes Laden im Alltag ausmacht, beim vollelektrischen BYD genauso wie beim Super Hybrid. Das ist der erste Schritt unserer Partnerschaft. Weitere werden folgen“, so Lars Bialkowski, Country Manager BYD Deutschland.