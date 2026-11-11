BYD: Yangwang U9 Xtreme „setzt neue Maßstäbe für reine Elektroantriebe“

Der U9 Xtreme, der elektrische Hypersportwagen der Luxusmarke Yangwang vom chinesischen Stromer-Riesen BYD, hat mit 503,17 km/h einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord für Serienfahrzeuge aufgestellt. Damit übertraf das Fahrzeug seinen eigenen bisherigen Rekord von 496,22 km/h und überschritt als Elektroauto erstmals die Marke von 500 km/h. Hinter dieser Leistung steht eine umfassende technische Weiterentwicklung von Motoren, Batterie, Leistungselektronik, Fahrwerk und Reifen. Die Ingenieure haben dabei zahlreiche Komponenten des bisherigen U9 überarbeitet und auf die Anforderungen extremer Geschwindigkeiten abgestimmt.

Im Mittelpunkt steht den Angaben zufolge ein vollständig optimierter Elektroantrieb mit vier Motoren. Jeder Motor erreicht eine Leistung von 555 kW (755 PS) und Drehzahlen von bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute. Dafür kommen unter anderem der „weltweit dünnste in Serienproduktion hergestellte Super-Siliziumstahl“ mit einer Stärke von 0,1 Millimetern am Stator, ultrahochfester Siliziumstahl mit einer Festigkeit von 970 Megapascal im Rotor und Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität für die Motorgehäuse zum Einsatz. Zusammen entwickeln die vier Elektromotoren mehr als 2207 kW (3000 PS) und damit mehr als doppelt so viel wie beim bisherigen U9.

Das Leistungsgewicht des U9 Xtreme beträgt 895 kW (1217 PS) pro Tonne. Für die Verteilung der Antriebskraft sorgt das unabhängige Vier-Motor-Drehmomentverteilungssystem der e4-Plattform, das das Drehmoment jedes einzelnen Rades mehr als 100-mal pro Sekunde anpasst. Es überwacht kontinuierlich das Fahrverhalten und kontrolliert auch bei hohen Geschwindigkeiten die Karosserielage. Das System soll sicherstellen, dass kein Rad durchdreht oder die Traktion verliert.

Eine zentrale technische Neuerung ist die 1200-Volt-„Ultrahochgeschwindigkeitsplattform“. Der U9 Xtreme ist das erste Serienmodell mit dieser Technologie, die Ströme von bis zu 1000 Ampere führen kann. In Verbindung mit der weiterentwickelten „Blade“-Batterie wurde die Leistungsdichte pro Zelle gegenüber einem 800-Volt-System um 170 Prozent gesteigert, wodurch Entladeraten von 30C möglich sind. Das entspreche dem bis zu Zehnfachen der Entladerate einer herkömmlichen Elektroauto-Batterie und dem Doppelten der Rate anderer elektrischer Supersportwagen, unterstreichen die Entwickler.

Die Blade-Batterie behält ihre Lithium-Eisenphosphat-Chemie (LFP) bei und zeichnet sich laut den Verantwortlichen durch einen robusten, platzsparenden Aufbau aus. Selbst bei einem Ladezustand von 20 Prozent könne sie noch eine Leistungsabgabe von 1800 kW unterstützen, während die maximale Energierekuperationsrate bei mehr als 700 kW liege. Die Rekuperation verringere die Belastung der mechanischen Bremsen und unterstütze eine gleichmäßigere Bremsleistung unter Rennstreckenbedingungen. Gleichzeitig reduziere die 1200-Volt-Plattform die Wärmeentwicklung gegenüber einem 800-Volt-System bei gleicher Leistung um bis zu 67 Prozent.

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Auch das Fahrwerk wurde auf die Anforderungen hoher Geschwindigkeiten abgestimmt. Das intelligente Karosseriekontrollsystem DiSus-X basiert auf elektronischen Zweiventil-Dämpfern mit einer Bandbreite von mehr als 12 Kilonewton und kann innerhalb von 120 Millisekunden eine aktive Kraft von bis zu 50 Kilonewton bereitstellen. Die Technik ermöglicht unabhängige vertikale Anpassungen der Federung an allen vier Fahrzeugecken und unterdrückt Karosseriebewegungen beim Beschleunigen und Bremsen. Darüber hinaus kann sich der U9 Xtreme mithilfe des Systems mit bis zu 2,43 Grad bei 0,3 g in Kurven neigen und die Auflagefläche zwischen Reifen und Fahrbahn aktiv optimieren.

Für die Reifenentwicklung arbeitet Yangwang mit Giti Tire zusammen. Entstanden ist ein rennstreckenorientierter Semislick-Reifen mit optimierten Gummimischungen und einem speziell angepassten Profildesign. Eine Rändelung an der Schnittstelle zwischen Reifen und Felge sowie ein hochviskoses Schmiermittel minimieren den relativen Schlupf bei starker Beschleunigung und Bremsung. Dadurch sollen Drehmomentverluste und Reifenverschleiß reduziert sowie die Vorhersehbarkeit und Stabilität bei extremen Geschwindigkeiten und höheren Querbeschleunigungen verbessert werden.

BYD-Executive-Vice-President Stella Li sieht in der technischen Entwicklung des Fahrzeugs einen Meilenstein für elektrische Antriebssysteme. Mit Blick auf die erreichte Geschwindigkeit von 503,17 km/h erklärt sie: „Er setzt neue Maßstäbe für reine Elektroantriebe, die weit über das hinausgehen, wovon andere vielleicht nur träumen.“ Marc Basseng, der Rekordfahrer am Steuer des U9X, unterstreicht: „Im Gegensatz zu einer speziellen Teststrecke stellt eine öffentliche Straße vollends andere Anforderungen, weshalb Präzision, Stabilität und Vertrauen in das Fahrzeug wichtiger denn je sind.“

Der Yangwang U9 Xtreme ist weltweit auf 30 Exemplare limitiert. „Einige Kunden haben ihre maßgeschneiderten Spezifikationen bereits festgelegt und befinden sich nun in der Phase der Vertragsunterzeichnung und Produktionsplanung“, so der Hersteller. Preise werden nicht verraten.