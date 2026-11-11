Lucid erweitert Kreditlinie aus Saudi-Arabien um 1,75 Milliarden Dollar

US-Elektroautobauer Lucid hat seine bestehende Kreditlinie mit Unterstützung seines größten Investors, des saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF), um 1,75 Milliarden US-Dollar erweitert. Die rechnerisch verfügbare Gesamtliquidität erhöhte sich damit auf 3,75 Milliarden Dollar. Nach Einschätzung des Managements soll das ausreichen, um den Geschäftsbetrieb und wesentliche Investitionen bis in das vierte Quartal 2027 zu finanzieren. Die zusätzliche Finanzierung soll insbesondere den Zeitraum bis zum geplanten Produktionsstart der neuen Mittelklasse-Modelle überbrücken.

Bei der Finanzierung handelt es sich um eine Erweiterung einer bestehenden Kreditfazilität mit zeitlich gestaffelter Abrufmöglichkeit. Zum Ende des dritten Quartals verfügte Lucid über eine Gesamtliquidität von rund 2,0 Milliarden Dollar. Einschließlich der zusätzlichen Kreditmittel ergibt sich eine Pro-forma-Liquidität von 3,75 Milliarden Dollar. Die Aufstockung ist damit nicht mit einer bereits vollständig ausgezahlten Kapitalspritze gleichzusetzen, sondern erweitert zunächst den verfügbaren finanziellen Spielraum des Unternehmens.

Die Ankündigung erfolgte gemeinsam mit den Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Lucid erzielte zwischen Juli und September 2026 einen Umsatz von rund 350 Millionen Dollar, vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der negative freie Cashflow verringerte sich gegenüber dem zweiten Quartal um 30 Prozent von rund 1,48 Milliarden auf 1,04 Milliarden Dollar. Gleichzeitig produzierte der Hersteller 2954 Elektroautos und lieferte 3806 Fahrzeuge aus. Dass die Auslieferungen über der Produktion lagen, hängt mit dem gezielten Abbau bestehender Fahrzeugbestände zusammen.

Unter dem seit 2026 amtierenden Vorstandsvorsitzenden Silvio Napoli setzt Lucid ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm um. Dazu gehören eine Anpassung der Produktion an die Nachfrage, die Streichung einer zweiten Fertigungsschicht im Werk in Arizona sowie geringere Betriebs- und Investitionsausgaben. Nach Unternehmensangaben sank die Beschäftigtenzahl zwischen dem ersten und dritten Quartal um rund 28 Prozent. Von den für 2026 angestrebten Cashflow-Verbesserungen in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar waren bis Ende September rund 800 Millionen Dollar erreicht. Eine Produktionsprognose für das Gesamtjahr hatte Lucid im Rahmen seiner operativen Neuausrichtung zuvor zurückgezogen.

Ein wesentlicher Teil der künftigen Investitionen betrifft die neue Mittelklasse-Fahrzeugfamilie, deren Serienproduktion nach aktuellem Unternehmensplan in der zweiten Jahreshälfte 2027 beginnen soll. Im dritten Quartal setzte Lucid die Erprobung, Validierung und abschließenden Prototypenarbeiten fort, während die Pilotproduktion nach Herstellerangaben in ihre letzte Phase eintrat. Konkrete Termine für die Fahrzeugvorstellung und den Produktionsbeginn sollen im ersten Quartal 2027 bekannt gegeben werden. Parallel arbeitet Lucid an seinem zweiten Produktionsstandort AMP-2 in Saudi-Arabien, dessen Industrialisierung und Inbetriebnahme sich in der Abschlussphase befinden. Die offizielle Eröffnung ist für Anfang 2027 vorgesehen.

Auch für Europa hat Lucid konkrete Expansionspläne angekündigt. Gemeinsam mit dem Mobilitätsanbieter Bolt will das Unternehmen autonome Fahrdienste auf Basis seiner künftigen Mittelklasseplattform entwickeln. Bolt strebt den Einsatz von mindestens 25.000 autonomen Lucid-Fahrzeugen in mehreren europäischen Städten und Ländern an. Dafür ist eine Fahrzeugplattform vorgesehen, die auf automatisiertes Fahren nach SAE-Level 4 vorbereitet ist und Technologien von Nvidia nutzen soll. Daneben arbeitet Lucid mit Uber und dem Spezialisten Nuro an Robotaxi-Angeboten.