BMW beschleunigt Elektroauto-Generationswechsel

BMW beschleunigt die Umstellung seines Elektroauto-Portfolios auf die sechste Generation der elektrischen Antriebstechnologie (Gen6). Aufgrund der hohen Nachfrage nach den Modellen der „Neuen Klasse“ sollen ausgewählte E-Autos mit der bisherigen Gen5-Batterietechnologie früher als ursprünglich vorgesehen auslaufen. Das teilte der Münchner Automobilhersteller im Rahmen seiner Quartalsberichterstattung mit. Welche Baureihen konkret betroffen sind und wann deren Produktion endet, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Hintergrund ist der schnellere Produktionshochlauf der neuen Elektroautos. BMW hat nach eigenen Angaben zusätzliche Fertigungsschichten eingeführt und die Produktionskapazitäten für die Gen6-Modelle im laufenden Jahr deutlich erhöht. Im neuen ungarischen Werk Debrecen wurde der Betrieb bereits auf drei Schichten ausgeweitet, um die Nachfrage nach den dort gefertigten Modellen iX3 und iX4 zu bedienen. Vorstandschef Milan Nedeljković erklärte Anfang November, dass die höhere Verfügbarkeit der neuen Fahrzeuggeneration ein früheres Auslaufen ausgewählter Gen5-Modelle ermögliche.

Technisch basiert die Umstellung auf der sechsten Generation der BMW-eDrive-Technologie, die unter anderem neue Hochvoltbatterien mit Rundzellen und ein 800-Volt-System umfasst. Gegenüber der bisherigen Generation verspricht BMW eine um bis zu 30 Prozent höhere Reichweite und eine um bis zu 30 Prozent gesteigerte Ladegeschwindigkeit. Die Gen6-Technologie wird bereits in mehreren Elektrobaureihen eingesetzt, zum Start im neuen iX3 und dem seit August 2026 in München produzierten i3.

Neben der technischen Modernisierung verfolgt BMW mit dem beschleunigten Modellwechsel wirtschaftliche Ziele. Der Hersteller erwartet von der Gen6-Technologie aufgrund verbesserter Kosteneffizienz höhere Margen als bei den bisherigen E-Autos. Kurzfristig belasten die vorgezogenen Modellwechsel und weitere Strukturmaßnahmen jedoch das Ergebnis: Für 2026 senkte der Konzern seine Prognose für die EBIT-Marge im Automobilsegment von zuvor 1 bis 3 Prozent auf minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent. Ohne die zusätzlichen Portfolio- und Strukturmaßnahmen erwartet BMW weiterhin eine operative Marge von mehr als 2 Prozent.

Auch die deutschen Produktionsstandorte sind unmittelbar in die Umstellung eingebunden. Im Münchner Stammwerk läuft der neue vollelektrische i3 seit August 2026 vom Band. Ab 2027 soll der Standort ausschließlich Vollstromer herstellen. Anfang Oktober eröffnete BMW zudem sein neues Batteriemontagewerk in Irlbach-Straßkirchen, das deutsche Fahrzeugwerke mit Gen6-Hochvoltbatterien versorgen soll. Parallel läuft die Fertigung der Neuen Klasse bereits an mehreren internationalen Standorten, darunter Dingolfing, Spartanburg und Shenyang.

Konkrete Termine für Bestellstopps, Produktionsenden oder mögliche Nachfolgemodelle der betroffenen Gen5-Fahrzeuge hat BMW nicht veröffentlicht. Der Premiumhersteller plant bis Ende 2027 insgesamt 40 neue Modelle und Modellüberarbeitungen mit Technologien und Designelementen der Neuen Klasse. Für den europäischen Markt hat BMW außerdem ein weiteres vollelektrisches Modell im volumenstarken Einstiegspremiumsegment für 2028 angekündigt.