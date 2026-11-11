Ladeinfrastruktur: Hohe Ausfallkosten belasten Unternehmen und Flotten

Mit dem rasanten Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland steigen auch die strukturellen und finanziellen Herausforderungen für Unternehmen. Unterschiedliche Hardware- und Softwarelösungen, unklare Verantwortlichkeiten und unzureichende Servicekonzepte erschweren den Betrieb. Ausfälle von Ladepunkten verursachen erhebliche Kosten und können bei längeren Betriebsunterbrechungen zu Reputationsverlusten führen.

Robin Karpp, Geschäftsführer von Heidelberg Amperfied, verweist im Gespräch mit dem Portal Edison auf die wirtschaftlichen Folgen eingeschränkter Ladepunkt-Verfügbarkeit. Sinkt diese in einem CPO-Ladepark (Charge Point Operator) von 97 auf 95 Prozent, entstehen demnach bei zehn Ladepunkten täglich rund fünf zusätzliche Ausfallstunden. Bei größeren Ladeparks kann sich daraus ein jährlicher Ertragsunterschied von bis zu 24.000 Euro ergeben. In der Logistik kann bereits eine Stunde Stillstand den Betrieb spürbar beeinträchtigen und jährliche Kosten von rund 92.000 Euro verursachen.

Auch Unternehmensflotten müssen mit erheblichen Zusatzkosten durch nichtverfügbare Fahrzeuge, verpasste Kundentermine und kurzfristige Umplanungen rechnen. Hinzu kommt der administrative Aufwand für Störungsdokumentation, Servicekoordination und Reparaturabwicklung. Bei Unternehmen mit mehreren Standorten beziffert Karpp diesen Aufwand auf rund 70.000 Euro jährlich, entsprechend den Kosten einer Vollzeitstelle.

Heidelberg Amperfied empfiehlt deshalb ein intelligentes, herstellerunabhängiges Monitoring und einen proaktiven Wartungs- und Reparaturservice. Durch die kontinuierliche Überwachung von Betriebs- und Leistungsdaten sollen technische Auffälligkeiten erkannt werden, bevor Ladepunkte ausfallen. Die gewonnenen Daten sollen zugleich Standortoptimierungen und künftige Ausbauentscheidungen unterstützen.

Ergänzend setzt das Unternehmen auf zertifizierte Servicetechniker für Ladehardware von eigenen Angaben nach rund 15 namhaften Fremdherstellern sowie ein weltweit verfügbares Ersatzteil- und Logistiknetzwerk. Verschiedene Performance-Pakete sollen schnelle Reaktionszeiten und eine höhere Ladepunkt-Verfügbarkeit gewährleisten.

Karpp sieht im zuverlässigen täglichen Betrieb den entscheidenden Faktor für die langfristige Wirtschaftlichkeit der Ladeinfrastruktur, während in der CPO-Branche die Betreiber die Verantwortung für Performance, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit zunehmend den Hardware-Herstellern überlassen.