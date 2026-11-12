VW ID. Tiguan: Serienproduktion des neuen Elektro-SUV in Emden gestartet

Im Volkswagen-Werk Emden hat die Serienfertigung des neuen vollelektrischen ID. Tiguan begonnen. Die ersten Fahrzeuge sollen Anfang 2027 an Kunden ausgeliefert werden. Seit der Weltpremiere Anfang Oktober sind laut dem Hersteller mehrere tausend Vorbestellungen für das mittelgroße SUV eingegangen.

In den kommenden Wochen soll das Werk Emden die Produktion des ID. Tiguan schrittweise hochfahren. Parallel dazu läuft dort weiterhin der als Limousine und Kombi erhältliche ID.7 vom Band. Insgesamt hat Volkswagen in Emden bislang mehr als 500.000 Elektrofahrzeuge produziert. Der ID. Tiguan übernimmt im Modellportfolio der Marke die Position des SUV ID.4 und dessen Coupé-Variante ID.5, die in den vergangenen Jahren zu den meist ausgelieferten E-Autos des Volkswagen-Konzerns gehörten.

VW bietet das neue SUV der Elektroauto-Familie ID. in drei Leistungsstufen an: mit 140 kW (190 PS) und einer 58-kWh-Batterie, mit 210 kW (286 PS) und einer 77-kWh-Batterie sowie mit 220 kW (299 PS), Allradantrieb 4Motion und ebenfalls 77-kWh-Batterie. Je nach Ausführung beträgt die WLTP-Reichweite bis zu 600 Kilometer. Die Anhängelast liegt bei bis zu 1800 Kilogramm mit der kleineren und maximal 2000 Kilogramm mit der größeren Batterie.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein 32 Liter großer Frontkofferraum und ein Gepäckraumvolumen von bis zu 534 Litern. Das Modell wird in den vier Ausstattungslinien Trend, Life, Style und R-Line angeboten. Im Innenraum befinden sich ein 12 Zoll großes Beifahrerdisplay, ein 10 Zoll großes Fahrerdisplay und ein zentrales 15-Zoll-Infotainmentdisplay.

Das Exterieur des ID. Tiguan orientiert sich an der Designsprache „Pure Positive“. Das bisherige Crossover-Design der Vorgänger wird durch eine neue SUV-Form mit präzisen Linien und straff gespannten Flächen ersetzt. Zudem setzt VW bei dem Modell wieder auf klassische Bügel-Türgriffe.

„Der Tiguan ist ein Volkswagen durch und durch. Und jetzt wird er elektrisch“, sagt Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen. „Das ist mehr als ein neuer Antrieb. Es ist unser Anspruch, Elektromobilität in der Breite erfolgreich zu machen. Der ID. Tiguan verbindet Qualität, Vielseitigkeit und Alltagstauglichkeit mit den Stärken der Elektromobilität. Genau so bringen wir Elektromobilität zu mehr Menschen. Der Produktionsstart in Emden ist deshalb ein starkes Signal: Wir setzen um. Und wir liefern.“