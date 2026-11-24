Der Volkswagen-Konzern und seine Tochtergesellschaft Elli bringen im Dezember das den Angaben nach erste Vehicle-to-Grid-Angebot (V2G) für den Volumenmarkt in Deutschland auf den Markt. Das markenübergreifende Gesamtangebot bündelt bidirektionale Ladehardware, Stromtarife, digitale Dienste und Installation. Der Elli BiDi Charger kostet einheitlich 1995 Euro. Das Angebot richtet sich an Kunden von VW, Cupra, Škoda und VW Nutzfahrzeuge, wobei für Letztere gesonderte Bestellmodalitäten gelten.

Für die technische Umsetzung kooperiert Elli mit The Mobility House und übernimmt die zentrale Kundenschnittstelle. Die DC-Wallbox ermöglicht bidirektionales Laden mit bis zu 11 kW und unterstützt Fahrzeugarchitekturen mit 400 und 800 Volt. Sie eignet sich für die Installation im Innen- und Außenbereich und ist mit dem Kommunikationsstandard ISO 15118-20 auf die Nutzung mit weiteren kompatiblen Elektrofahrzeugen ausgelegt. Die verfügbaren bidirektionalen Funktionen hängen von der jeweiligen Fahrzeugkompatibilität und dem freigegebenen Funktionsumfang ab.

Für die Dauer, in der das Elektroauto mit der Wallbox verbunden ist, erhalten Kunden einen Ansteckbonus von 24 Cent pro Stunde. Bei monatlich 250 Stunden entspricht dies bis zu 60 Euro beziehungsweise bis zu 720 Euro im ersten Vertragsjahr, womit sich laut VW rechnerisch die Stromkosten für bis zu 15.500 Kilometer Fahrleistung ausgleichen lassen. Voraussetzung ist eine Mindestladezeit von drei Stunden pro V2G-Ladevorgang. Künftig soll zudem die Einspeisung von Strom mit 40 Cent pro Kilowattstunde vergütet werden, wobei kein Anspruch auf eine Mindesteinspeisung besteht.

Stromtarife und App für bidirektionales Laden

Elli bietet mit „V2G Flow“ und „V2G Return“ zwei aufeinander abgestimmte Volkswagen-Naturstromtarife mit einer Laufzeit von zwölf Monaten an. Während der erste Tarif den Strombedarf des Haushalts und das Laden des Elektroautos abdeckt, regelt der zweite die Vergütung der eingespeisten Energie. Über die App Elli BiDi V2G bestimmen Kunden den Zeitpunkt der nächsten Fahrzeugnutzung und den gewünschten Ladestand. Innerhalb dieser Vorgaben werden die Lade- und Einspeisevorgänge automatisiert gesteuert.

Interessierte können sich auf der Elli-Website registrieren, wobei ein kompatibler Smart Meter Voraussetzung für die Nutzung des Angebots ist. Ab Marktstart soll ein digitaler Vorab-Check zur Prüfung der technischen Installationsvoraussetzungen zur Verfügung stehen. Die Bestellung der Wallbox ist erst nach erfolgreicher Prüfung und Erhalt eines individuellen Installationsangebots möglich. Parallel erprobt Elli das V2G-Angebot bereits mit ersten Kunden unter Alltagsbedingungen. Für 2027 plant man die Erschließung weiterer europäischer Märkte sowie die Einführung eines eigenständigen Vehicle-to-Home-Angebots (V2H).

„Mit dem Marktstart von Vehicle-to-Grid bringen wir eine neue Technologie in den Volumenmarkt: zu einem wettbewerbsfähigen Preis, markenübergreifend und mit einem klaren wirtschaftlichen Nutzen für Kundinnen und Kunden“, sagt Elli-CEO Giovanni Palazzo. „Die intelligente Einbindung von Fahrzeugbatterien in das Energiesystem ist ein zentraler Bestandteil der künftigen Ausrichtung unseres Unternehmens und des Volkswagen Konzerns. Damit schaffen neue Möglichkeiten, E-Mobilität so günstig wie möglich anzubieten, stärken europäische Technologiekompetenz und leisten einen Beitrag zur Energiewende.“

Anders als bei V2G lässt sich bei V2H die Energie aus der Fahrzeugbatterie gezielt im eigenen Haushalt nutzen. Insbesondere Haushalte mit Photovoltaikanlage können dadurch selbst erzeugten Solarstrom zwischenspeichern und ihren Netzstrombezug reduzieren. Ein entsprechendes V2H-Pilotprojekt hat Elli bereits abgeschlossen. Über zwölf Monate wurden in 20 deutschen Haushalten bidirektionale Ladelösungen erprobt. Die Wallboxen waren dabei rund 85.000 Stunden online und absolvierten über 6500 Ladevorgänge. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen laut dem Unternehmen in die Weiterentwicklung bidirektionaler Lade- und Energiesysteme ein.