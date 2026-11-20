Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar erweitert den Funktionsumfang des als SUV-Coupé und SUV erhältlichen Polestar 4 mit dem Over-the-Air-Softwareupdate P4.3.0. Die Aktualisierung bringt Android Automotive OS 15, die Stromversorgungsfunktion Vehicle-to-Load (V2L), einen Camping-Modus, einen Valet-Modus sowie einen erweiterten Digital Key. Hinzu kommen Verbesserungen bei Infotainment, Konnektivität, Klimafunktionen und Fahrerassistenzsystemen. Nach Angaben der Marke erfüllt das Update einige der am häufigsten geäußerten Kundenwünsche.

Mit der neuen Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) kann der Polestar 4 externe Geräte direkt über seine Fahrzeugbatterie mit Strom versorgen. Über einen kompatiblen Adapter am Ladeanschluss stellt das Elektroauto bis zu 3,3 kW für Campingausrüstung, Werkzeuge und elektronische Alltagsgeräte bereit. Die Funktion wird in den meisten Polestar-Märkten eingeführt, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ergänzend erhält der Polestar 4 einen Camping-Modus, der die Innenraumtemperatur und Infotainment-Funktionen aufrechterhält und gleichzeitig wichtige Stromanschlüsse für Geräte wie Smartphones und Laptops mit Energie versorgt.

Auch der smartphonebasierte Fahrzeugzugang wird erweitert: Nachdem Polestar den Digital Key 2025 für Apple-Nutzer eingeführt hatte, unterstützt die Funktion künftig kompatible Android-Geräte von Google und Samsung. Damit lässt sich der Polestar 4 über das Smartphone verriegeln, entriegeln und starten, wobei die Aktivierung schrittweise in den einzelnen Märkten erfolgt. Eine weitere Neuerung ist der Valet-Modus, der einen eingeschränkten Fahrzeugzugang, individuell konfigurierbare Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Verriegelung des Handschuhfachs ermöglicht.

Bei den Fahrerassistenzsystemen führt Polestar den Park Assist Pilot für Fahrzeuge der Modelljahre 2026 und 2027 mit Pilot-Paket ein. Nach Bestätigung durch den Fahrer übernimmt das System automatisch das Lenken und Bremsen beim Einparken in ausgewählte Querparklücken. Darüber hinaus umfasst die Aktualisierung verschiedene Optimierungen der aktiven Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme.

Mit Android Automotive OS 15 sollen sich insbesondere die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Infotainmentsystems verbessern. Das Softwareupdate optimiert außerdem die Fernsteuerung von Fahrzeugfunktionen, die Performance des Digital Key, die Energieverbrauchsprognose in Google Maps und die Startgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Zusätzliche Schnellzugriffe auf dem Startbildschirm, erweiterte Klimafunktionen und ein vereinfachter Wechsel zwischen den Anwendungen Dashcam und Galerie ergänzen die Neuerungen.

Polestar setzt mit dem Update die kontinuierliche Weiterentwicklung des Polestar 4 nach seiner Auslieferung fort. „Dank Over-the-Air Updates entwickelt sich der Polestar 4 auch lange nach seiner Auslieferung kontinuierlich weiter. Mit diesem neuesten Update erfüllen wir einige der am häufigsten geäusserten Kundenwünsche“, sagt Johanna Bergh, Head of Product Management bei Polestar. „Von V2L über den Camping-Modus bis hin zum Digital Key und Android 15 wird jeder Polestar 4 allein durch Software nochmals leistungsfähiger, vielseitiger und vernetzter.“