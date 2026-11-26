Die Diskussion über die EU-weite Zulassung der Tesla Assisted Driving Technologie wurde verschoben. Ein Sprecher der Europäischen Kommission teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass das Treffen des Technical Committee for Motor Vehicles (TCMV) nun erst am 15. Dezember stattfinden wird.

Das TCMV sollte das System ursprünglich am 1. Dezember besprechen und möglicherweise darüber abstimmen. Zuvor fanden bereits zwei Sitzungen ohne Abstimmung statt, nachdem im April eine vorläufige Genehmigung durch die Niederlande vorlag. Die belgische Verkehrsbehörde in Flandern hatte zunächst den 7. Dezember als neuen Termin genannt, bevor die Kommission den 15. Dezember präzisierte.

Das System Tesla Assisted Driving (TAD), das aufgrund regulatorischer Bedenken von Full Self-Driving (FSD) umbenannt wurde, ist ein sogenanntes „Hands-off, Eyes-on“-System. Es kann lenken, beschleunigen und bremsen, erfordert jedoch eine ständige Überwachung durch den Fahrer.

Die Abstimmung stellt eine entscheidende Hürde für den europaweiten Einsatz der Technologie dar. Während etwa ein Dutzend Länder dem Beispiel der Niederlande gefolgt sind und Italien als bevölkerungsreichstes Land mit dem Rollout begann, ist für eine EU-weite Genehmigung die Unterstützung von mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten erforderlich, die 65 Prozent der Bevölkerung repräsentieren.

Eine Ablehnung auf EU-Ebene würde laut Reuters die bereits erteilten nationalen Zulassungen ungültig machen.