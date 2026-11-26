Polestar hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2026 veröffentlicht. Zwischen Juli und September sank der Umsatz um 14,3 Prozent auf 642 Millionen US-Dollar, während der weltweite Fahrzeugabsatz um ein Prozent auf 14.371 Einheiten stieg. Der Nettoverlust erhöhte sich um 10,4 Prozent auf 403 Millionen US-Dollar. Als Ursachen für den Umsatzrückgang nennt der schwedisch-chinesische Elektroautobauer zunehmenden Preisdruck, einen geringeren Verkaufsanteil des großen SUV Polestar 3 und Anpassungen bei Restwertgarantien in Nordamerika.

Die Bruttomarge verschlechterte sich von minus 6,1 auf minus 18,1 Prozent. Wertberichtigungen auf Fahrzeugbestände der auslaufenden Mittelklasselimousine Polestar 2 belasteten die Profitabilität, während sich der höhere Verkaufsanteil des als SUV-Coupé und SUV erhältlichen Polestar 4 positiv auswirkte. Die Erlöse aus CO₂-Zertifikaten sanken von 32 auf 10 Millionen US-Dollar. Der bereinigte EBITDA-Verlust verringerte sich aufgrund niedrigerer Kosten von 259 auf 251 Millionen US-Dollar.

In den ersten neun Monaten setzte Polestar weltweit rund 44.790 Elektroautos ab, 0,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um 7,8 Prozent auf rund zwei Milliarden US-Dollar. Während sich der Nettoverlust von 1,56 auf 1,25 Milliarden US-Dollar verringerte, stieg der bereinigte EBITDA-Verlust um 37,8 Prozent auf 773 Millionen US-Dollar. Die Erlöse aus CO₂-Zertifikaten gingen von 104 auf 62 Millionen US-Dollar zurück.

Weitere Belastungen entstehen durch den Rückzug aus dem US-Neuwagengeschäft. Die zuständige US-Handelsbehörde hat Polestar auf Grundlage der Connected Vehicle Rule keine Verkaufsgenehmigung für Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2027 erteilt. Nach dem Abverkauf vorhandener Bestände konzentriert sich Polestar auf Kundenservice und Garantieverpflichtungen. Zusätzlich zu bereits verbuchten Belastungen von rund 130 Millionen US-Dollar erwartet das Unternehmen weitere Restrukturierungskosten.

Die liquiden Mittel sanken gegenüber dem Jahresende 2025 von 1,16 Milliarden auf 653 Millionen US-Dollar. Polestar verlängerte oder vereinbarte in den ersten neun Monaten Kreditfazilitäten über rund 3,4 Milliarden US-Dollar, darunter ein Darlehen des Mutterkonzerns Geely über 400 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen 700 Millionen US-Dollar an neuem Eigenkapital sowie die Umwandlung bestehender Darlehen von Geely und der Schwester Volvo Cars im Umfang von rund 640 Millionen US-Dollar in Eigenkapital.

Unterdessen haben die Kundenauslieferungen der Oberklasselimousine Polestar 5 und der neuen SUV-Variante des Polestar 4 begonnen. Letztere wird inzwischen auch im südkoreanischen Busan produziert. Die Zahl der weltweiten Vertriebsstandorte stieg innerhalb eines Jahres von 192 auf 246, zudem expandierte Polestar in die drei baltischen Staaten. Für 2026 erwartet der Hersteller weiterhin ein Absatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.