Das Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule Bergisch Gladbach hat eine aktuelle Auswertung zu den Innovationen der Autohersteller im Premiumsegment veröffentlicht. Das Fazit: „Die Premiummarken aus Deutschland bleiben auch nach der Zeitwende des Abgasskandals im Wettbewerbsvergleich die innovationsstärksten Marken vor Tesla und Volvo.“

Basis des Vergleichs „AutomotiveInnovations“ sind über 1100 Neuerungen, die zwischen 2016 und 2019 in Serienmodellen hervorgebracht wurden. Mercedes-Benz ist danach mit knapp 180 Neuerungen in Serie die innovationsstärkste Premiummarke gefolgt von Audi und BMW. Der Abstand bei der Innovationsstärke zwischen Mercedes (390 Indexpunkte) und Audi (252) fällt besonders groß aus. Ein Grund dafür sind laut dem CAM viele hoch bewertete Weltneuheiten von Mercedes.

Während für Mercedes in der Analyse Insgesamt 77 Weltneuheiten registriert wurden, kommen Audi und BMW mit 42 beziehungsweise 36 auf ein deutlich niedrigeres Niveau. Tesla liege mit 23 Weltneuheiten zwar deutlich darunter, so das CAM, allerdings gebe es einige besonders hoch bewertete E-Antriebs-Neuerungen – etwa die höchste rein elektrische Reichweite in einer Oberklasse-Limousine (Model S) und eines SUV (Model X).

Die deutschen Premium-Hersteller sind demnach in der CAM-Studie wie im Vergleichszeitraum 2013 bis 2015 führend bei der Innovationsstärke, Mercedes bleibt klar vorn. Im Mittelfeld sind wenig Veränderungen zu finden: Volvo, Land Rover, Jaguar und Porsche hielten ihre Plätze. Toyotas Edelmarke Lexus machte Boden gut, auch die Luxusmarken Bentley und Rolls-Royce stiegen im Innovations-Ranking des CAM.

Die Branchenexperten aus Bergisch Gladbach weisen darauf hin, dass in den Top-15 zwei neue Marken vertreten sind: NIO und Wey (Great Wall) – die ersten rein chinesischen Marken neben Volvo unter Geely-Führung, die bei Innovationen den westlichen Premiummarken näher kommen. Obwohl erst 2017 gegründet, habe NIO mit seinem Batterie-Wechselkonzept und dem digitalen Assistenten Nomi bereits zwei Weltneuheiten auf den Markt gebracht.