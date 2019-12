Die Unternehmensberater von Ernst & Young (EY) haben eine E-Mobilitäts-Umfrage unter 300 deutschen Kommunen sowie 30 großen Unternehmen der Immobilienwirtschaft in Deutschland durchgeführt. 74 Prozent der deutschen Städte haben demnach schon in die alternative Antriebsart investiert. Dabei steht die Umrüstung der städtischen Fahrzeugflotte im Vordergrund, die bereits 61 Prozent der Städte in Angriff genommen haben. Jede zweite Stadt hat Ladepunkte im öffentlichen Raum installiert.

Nur 16 Prozent der Städte haben keinerlei Investitionen in E-Mobilität getätigt oder geplant. Bei der Umrüstung der städtischen Fahrzeuge liegen die baden-württembergischen, hessischen und schleswig-holsteinischen Kommunen vorn: Etwa drei von vier Städten haben bereits Verbrenner-Modelle durch Elektro- oder Wasserstoff-Fahrzeuge ersetzt, berichtet EY. Öffentliche Ladepunkte wurden hingegen besonders häufig von hessischen (73 %), baden-württembergischen (58 %) und bayerischen Städten (55 %) installiert.

Immobilienwirtschaft hält sich noch zurück

Dass der Umstieg auf Elektromobilität auch bei privatwirtschaftlich bewirtschafteten Neu- oder Bestandsbauten und Büroimmobilien rasch an Fahrt gewinnen wird, ist nach den Erkenntnissen der Berater fraglich. Die deutsche Immobilienwirtschaft halte sich bislang noch mit Investitionen zurück: Nur für 37 Prozent der befragten Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft habe E-Mobilität-Infrastruktur aktuell eine hohe Bedeutung.

Gerade einmal 30 Prozent der immobilienwirtschaftlichen Unternehmen kennen sich gut mit den Abrechnungs- und Ladesystemen für Elektrostationen aus, heißt es weiter. Und nur etwas mehr als ein Drittel der Unternehmen schätzen die Notwendigkeit von Schnellladesystemen in Immobilien als hoch beziehungsweise sehr hoch ein. Der Grund für die Zurückhaltung beim Thema E-Mobilität: Die Mehrheit – 60 Prozent – zweifelt daran, dass sich Elektroautos tatsächlich am Markt durchsetzen.

Ende 2019 werden nach EY-Berechnungen etwa 300.000 E-Autos und Plug-in-Hybride auf den deutschen Straßen unterwegs sein. 2020 wird die Zahl voraussichtlich auf deutlich über 500.000 steigen. „Um für das erwartete Wachstum und die damit steigende Nachfrage nach öffentlichen und privaten Lademöglichkeiten gewappnet zu sein, bedarf es eines Investitionsschubs und erheblicher Anstrengungen von mehreren Seiten. Derzeit fehlt es noch an Ladestationen – sowohl in Wohn- als auch in Büro- beziehungsweise Gewerbeimmobilien“, sagt EY-Partner Bernhard Lorentz. Neben der Autoindustrie, die bereits in großer Zahl Schnellladestationen entlang der Autobahnen errichte, seien die Kommunen gefordert – und in besonderem Maße die Immobilienwirtschaft.

„Ohne die Immobilienwirtschaft wird es nicht gelingen, der Elektromobilität in Deutschland rasch zum Durchbruch zu verhelfen“, betonen die EY-Berater. „Es müssen jetzt rasch Lademöglichkeiten in großer Zahl in gewerblichen und privaten Immobilien geschaffen werden – aber das geht nur, wenn sich die Immobilienwirtschaft deutlich stärker als bisher engagiert und in die Diskussionen zur Lösung des Themas einbezogen wird.“

Die derzeitige Zurückhaltung der Immobilienunternehmen in Bezug auf die Installation von Ladepunkten hat laut EY vor allem mit dem Geschäftsmodell der Immobilienbranche zu tun. Die Immobilienwirtschaft sei bei Themen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, traditionell eher zurückhaltend. Das Beratungsunternehmen rechnet damit, dass es erst zu einem Umdenken kommen wird, wenn Mieter und Käufer in größerer Zahl Druck ausüben. „So lang können und wollen die anderen wichtigen Akteure – die öffentliche Hand, die Energiewirtschaft und die Automobilindustrie – aber nicht warten“, betont EY.

Um schnell Ergebnisse zu sehen, sollten die Immobilienunternehmen jetzt ins Boot geholt werden, und es müssten gemeinsam mit der Branche konkret auf deren Bedarf zugeschnittene Angebote und Förderprogramme entwickelt werden – „sonst bewegt sich nichts“, meint EY. Die Vorgabe, Ladestationen bei Neuentwicklungen von Immobilien zu berücksichtigen, reiche nicht – dafür werde in Deutschland derzeit zu wenig neu gebaut. Entscheidend werde der Bestand sein, hier müssten ebenfalls Anreize geschaffen werden.

Reiche Städte Vorreiter bei E-Mobilität

Mit Blick auf die deutschen Städte hat EY festgestellt, dass vor allem große und wohlhabende Städte E-Mobilitäts-Investitionen tätigen: Von den Kommunen, die einen Haushaltsüberschuss erwirtschaften, gaben bei der Befragung 65 Prozent an, Teile der städtischen Fahrzeugflotte auf einen emissionsfreien Antrieb umgerüstet zu haben. Bei den Kommunen mit einem Haushaltsdefizit liegt der Anteil nur bei 37 Prozent. Großstädte mit mehr als 200.000 Einwohnern liegen mit einem Anteil von 89 Prozent weit vorn – kleinere Kommunen mit bis zu 50.000 Einwohnern hinken mit einer Umstellungsquote von 56 Prozent deutlich hinterher.

Auch bei der Installation von Ladepunkten im öffentlichen Raum sind Großstädte der EY-Auswertung zufolge Vorreiter: 89 Prozent der befragten Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern haben bereits entsprechende Investitionen getätigt – bei kleineren Kommunen bis 50.000 Einwohner ist der Anteil mit 47 Prozent nur etwa halb so groß.