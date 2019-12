Der neue Captur wird auch in einer teilelektrischen Ausführung von Renault angeboten. In Deutschland kommt das Mini-SUV als Captur E-Tech Plug-in zum Einstiegspreis von 33.600 Euro auf den Markt. Bestellungen werden ab sofort angenommen, die Auslieferung soll ab Mitte 2020 erfolgen.

Renault bietet den Captur E-Tech Plug-in zum Start in zwei Versionen an: in der Ausstattung „Intens“ ab 33.600 Euro und als „Edition One“ ab 35.550 Euro. Der E-Tech Plug-in ist eine Gemeinschaftsentwicklung der Auto-Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Das Antriebssystem besteht aus einem 1,6-Liter-Benzinmotor mit Partikelfilter, zwei Elektromotoren, einem „Multi-Mode-Getriebe“ sowie einer Lithium-Ionen-Batterie mit 9,8 kWh Kapazität.

Das E-Tech Plug-in-System charakterisieren laut Renault hohe Effizienz, „exzellentes Ansprechverhalten“ und schnelle Rekuperation von Energie beim Verzögern. Die Systemleistung beträgt 116 kW (158 PS), das Drehmoment 300 Nm. Die CO2-Emissionen im WLTP-Prüfzyklus sollen unter 40 Gramm pro Kilometer liegen.

Der plug-in-hybride Captur startet immer im Elektromodus und soll dank der hohen Rekuperationsleistung im Stadtverkehr bis zu 65 Kilometer rein elektrisch fahren können. Im Mix aus Stadt- und Überlandfahrten stellt Renault eine elektrische Reichweite von 50 Kilometer bei Fahrgeschwindigkeiten bis 135 km/h in Aussicht. Die Batterie lässt sich an Haushaltssteckdosen, privaten Wallboxen und öffentlichen Ladestationen aufladen – wie schnell, hat Renault noch nicht verraten.

Mit 4,23 Meter Länge übertrifft die Neuauflage des Captur die erste Modellgeneration um elf Zentimeter. Auch der Radstand wächst um zwei Zentimeter auf 2,63 Meter. Neben einem besseren Platzangebot verspricht Renault für den 2020er Captur unter anderem ein hochwertiges, fahrerorientiertes Cockpit, Autobahn- und Stauassistent sowie ein vernetztes Online-Multimediasystem.