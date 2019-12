Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir haben für Sie die beliebtesten Elektroauto- & Elektromobilitäts-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de zusammengestellt:

Der ab Mitte 2020 zu den Kunden kommende ID.3 läutet die Elektroauto-Offensive von VW ein. Derzeit soll das Modell aber noch mit Software-Problemen kämpfen. Mehr »

Smart bietet die Elektroautos ForTwo und ForFour im nächsten Jahr in aufgefrischten Versionen an. Die Preise bleiben gleich, der Start erfolgt im Januar 2020. Mehr »

Volkswagen setzt künftig umfangreich auf E-Autos. Im Rahmen eines Jahresrückblicks fasste der Konzern den aktuellen Stand seiner Stromer-Offensive zusammen. Mehr »

Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer erwartet ab 2020 CO2-Rabatte zur Steigerung des Elektroauto-Absatzes. Prämien für Altdiesel sollen dagegen auslaufen. Mehr »

BMW setzt bei kommenden Elektroautos auf seine „eDrive“-Technologie der fünften Generation. Vor dem Start des ersten Modells iX3 gibt es neue Details dazu. Mehr »

Die Volvo-Tochter Polestar führt Mitte 2020 ihr erstes Elektroauto in Deutschland ein. Nun gibt es Details zum Anhängerbetrieb mit der Limousine Polestar 2. Mehr »

Das Ifeu-Institut hat für die Denkfabrik Agora Verkehrswende die Klimaverträglichkeit von Batterie-Elektroautos im Vergleich zu anderen Antrieben untersucht. Mehr »

Aral hat an einer Tankstelle in Merklingen weitere Schnellladesäulen für Elektroautos eröffnet. In einem Pilotprojekt sind zunächst fünf Standorte geplant. Mehr »