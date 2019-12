Tesla will im nächsten Jahr mit dem Bau seiner ersten Europa-Fabrik in der Nähe von Berlin beginnen, die Produktion soll schon 2021 starten. Dass der US-Hersteller einen derart ehrgeizigen Zeitplan mit Unterstützung der Regierung einhalten kann, zeigt das neue China-Werk des Unternehmens in Shanghai: Dort wurden weniger als ein Jahr nach Baubeginn nun die ersten Elektroautos ausgeliefert.

Bei einer Zeremonie am Montag nahmen Mitarbeiter von Tesla 15 lokal hergestellte Batterie-Autos vom Typ Model 3 entgegen. Das Grundstück für die Produktion in der dritten „Gigafactory“ der Marke war erst im Oktober 2018 übertragen worden, im Januar folgte dann die Grundsteinlegung. Anschließend zogen chinesische Arbeiter in Rekordzeit eine Fabrikanlage hoch. Die volle Größe dürfte allerdings erst in einigen Jahren erreicht werden – Tesla lässt seine Gigafactories modular wachsen, errichtet sie also in mehreren Abschnitten.

What a way to close out 2019, and this is only just the beginning.

Congratulations to the Shanghai team! https://t.co/N6U8qlTPWp — Tesla (@Tesla) December 30, 2019

Bisher hat Tesla exklusiv in seinem Stammwerk im kalifornischen Fremont Elektroautos hergestellt, die anschließend zu den jeweiligen internationalen Märkten verschifft wurden. Batterien und Antriebstechnik entstehen zudem in der Gigafactory 1 im US-Bundesstaat Nevada. Die Gigafactory 3 in China ist die erste außerhalb des Heimatmarktes von Tesla. Auch dort werden künftig Elektroautos sowie die dazugehörigen Batterien gefertigt.

Durch die lokale Produktion kann Tesla seine Elektroautos ohne hohe Einfuhrzölle deutlich billiger in China anbieten. Hinzu kommen einen Verkaufsförderung und die Möglichkeit der schnelleren Übergabe an chinesische Kunden. Das Werk für den größten Stromer-Markt der Welt soll später eine Kapazität von jährlich 500.000 Fahrzeugen erreichen.

Ob auch die deutsche Tesla-Gigafactory so schnell wie die chinesische den Betrieb aufnehmen kann, bleibt abzuwarten. Der Baubeginn hängt vom Vorankommen des Genehmigungsverfahren ab. Der Kaufvertrag für das Grundstück steht bereits, unterschrieben werden soll er nach aktuellem Stand spätestens Anfang Januar. In Deutschland will Tesla zuerst das neue Mittelklasse-SUV Model Y herstellen, später soll dann auch das Model 3 vom Band laufen. Als Produktionskapazität sind wie in China 500.000 E-Autos pro Jahr angepeilt.