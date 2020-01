Eine hektische Woche gehabt? Kein Problem, wir haben für Sie die beliebtesten Elektroauto- & Elektromobilitäts-News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de zusammengestellt:

Die US-„Gigafactory“ für Elektroauto-Akkus von Tesla und Panasonic produziert weniger als geplant. Der dafür verantwortliche Fachkräftemangel ist nun beseitigt. Mehr »

Das chinesische Elektroauto-Startup NIO hat bei einer Veranstaltung ein neues Modell gezeigt und eine stärkere Batterie für sein großes SUV ES8 angekündigt. Mehr »

Ford hat im November sein neues Elektroauto-Flaggschiff Mustang Mach-E vorgestellt. Die 2020 zuerst auf die Straßen kommende „First Edition“ ist nun vergriffen. Mehr »

Kia hat sein Elektroauto e-Niro aufgefrischt. Die Preise bleiben unverändert und beginnen bei 35.290 Euro. Bestellt werden kann das neue Modelljahr ab sofort. Mehr »

Im Betrieb sind Elektroautos einer Studie zufolge oft günstiger als vergleichbare Verbrenner. Im Durchschnitt beträgt der Kostenvorteil demnach zwölf Prozent. Mehr »

Sono Motors will sein Elektroauto Sion mit Crowdfunding zur Serienreife bringen. Die dazu gestartete Kampagne wird nun auf Wunsch der Unterstützer verlängert. Mehr »

Der neue e-up! ist das erschwinglichste Elektroauto von VW. Bei Crashtests von Euro NCAP erreichte der auch von Seat und Škoda erhältliche Stromer drei Sterne. Mehr »

Tesla hat in Rekordzeit seine neue Fabrik in China hochgezogen. Weniger als ein Jahr nach Baubeginn wurden in Shanghai nun erste Elektroautos ausgeliefert. Mehr »