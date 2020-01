Renault hat mit dem ZOE als einer der ersten etablierten Hersteller ein Elektroauto für den Volumenmarkt eingeführt. Der frühe Start und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis machten den Franzosen schnell zum beliebtesten Batterie-Wagen in Europa und Deutschland. Hierzulande lag der ZOE in seinem Segment auch zuletzt wieder an der Spitze.

Wie Renault mitteilte, war der ZOE 2019 erneut Deutschlands meistgekauftes Elektroauto. Mit insgesamt 9431 Einheiten habe das Unternehmen zudem von Januar bis Dezember so viele ZOE wie nie zuvor abgesetzt. Im Vergleich zum Jahr 2018 stiegen die Zulassungen auf dem deutschen Markt demnach um über 48 Prozent.

Seit der Markteinführung im Jahr 2013 hat Renault eigenen Angaben nach auf dem deutschen Markt bereits 27.200 ZOE verkauft – so viele Elektro-Zulassungen habe hier in diesem Zeitraum keine andere Marke erreicht.

Seit wenigen Wochen bietet Renault den ZOE in einer neuen Generation an. Das Modell schafft nun bis zu 395 Kilometer Reichweite im realitätsnahen WLTP-Fahrzyklus. Hinzu kommen weitere technische Neuerungen, so verfügt der ZOE nun auch über die Fähigkeit zum Gleichstrom-Schnellladen. Für einen Leistungssprung sorgt ein neuer Elektromotor: Das Aggregat R135 mobilisiert 100 kW (135 PS).

Außen weist der 2020er ZOE ein aufgefrischtes Design auf. Innen finden sich ein neu gestaltetes Cockpit mit großem 9,3-Zoll-Touchscreen auf Basis des vernetzten Multimediasystems Easy Link sowie weitere Fahrassistenzsysteme.

Der neue Renault ZOE ist als Basismodell ZOE Life Z.E. 40 ab 21.900 Euro zuzüglich monatlicher Batteriemiete erhältlich – und damit zum gleichen Preis wie bisher. Die Reichweite beträgt bei diesem Modell bis zu 300 Kilometer gemäß WLTP. Der ZOE Life Z.E. 50 mit 52 kWh Batteriekapazität ist ab 23.900 Euro zu haben und schafft offiziell bis zu 395 E-Kilometer. Zusätzlichen Komfort bietet der ab 24.900 Euro kostende ZOE Experience in Verbindung mit dem Elektromotor R110 sowie der Z.E. 50 Lithium-Ionen-Batterie. Mit dem leistungsstärkeren Elektromotor R135 kann der ZOE Experience ab 25.900 Euro erworben werden.