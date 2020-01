Laut einer Auswertung sind die Neuwagenpreise auf ein Rekordhoch geklettert. Grund dafür sind neben Elektroautos vor allem SUV. Der Durchschnittspreis für Neuwagen hat sich innerhalb von 40 Jahren mehr als vervierfacht, berichtet die Welt am Sonntag mit Verweis auf eine Untersuchung des Center Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen.

Der Durchschnittspreis für neue Pkw lag dem CAR zufolge in Deutschland zuletzt bei 34.870 Euro, 1980 waren es nur 8420 Euro. 2018 kostete ein Neuwagen noch durchschnittlich 33.400 Euro. Einen spürbaren Rückgang habe es in den vergangenen vierzig Jahren nur 2009 gegeben, als das Konjunkturpaket für die Verschrottung alter Fahrzeuge unter bestimmten Voraussetzungen 2500 Euro staatliche Prämie gewährte. „Ein richtiger Run auf Kleinwagen entstand, der Durchschnittspreis der verkauften Neuwagen sank im Jahr 2009 auf 21.775 Euro“, sagte CAR-Direktor Ferdinand Dudenhöffer der Welt am Sonntag.

Ansonsten zeige die Kurve ausnahmslos nach oben. Von 24.910 Euro im Jahr 2010 stiegen die Neuwagenpreise 2015 auf 30.760 Euro, im vergangenen Jahr dann auf fast 35.000 Euro, so das CAR-Institut. Hauptgrund dafür sei der Trend zu teureren SUV, die mittlerweile mehr als ein Drittel der verkauften Neuwagen in Deutschland ausmachen. Dudenhöffer geht davon aus, dass den deutschen Autokäufern ein weiterer Preisschub bevorsteht, getrieben von komplexerer Plug-in-Hybrid- und Diesel-Technik.

„Dieselantriebe werden aufgrund ihrer immer aufwendigeren und kostenintensiveren Abgasreinigung immer teurer“, erklärte der Branchenexperte. Im Schnitt hätten Autofahrer für neue Diesel im vergangenen Jahr 42.809 Euro bezahlt – 46 Prozent mehr als für einen Benziner. Das liege auch daran, dass Selbstzünder aufgrund von Steuerbegünstigungen häufig als Firmenwagen mit mehr Ausstattung und PS gekauft würden. Es gelte zudem: „Je größer der SUV, umso eher ist er ein Diesel.“

Diesel liegen nach den Zahlen des CAR heute preislich fast gleichauf mit Elektrofahrzeugen, die im Schnitt 43.653 Euro kosten. Vor allem Premium-Elektroautobauer Tesla mit einem Marktanteil von über 15 Prozent und einem Preisschnitt von 62.275 Euro wirke hier preistreibend. 2020 dürfte der Durchschnittspreis für reine Stromer aber fallen, etwa durch VWs neues Kompakt-Elektroauto für den Massenmarkt ID.3.

Plug-in-Hybride besonders teuer

Spitzenreiter im Preisvergleich sind laut dem CAR Plug-in-Hybride, die vor allem von den Premium-Herstellern in den oberen Segmenten vermarktet werden. Dadurch entsteht ein Durchschnittspreis von 58.736 Euro. „Es scheint beim Plug-in-Antrieb eher die Performance zu sein, die überzeugt – und weniger das eingesparte CO2“, meinte Dudenhöffer.

Die deutschen Autohersteller betonen ihre Führungsrolle bei Plug-in-Hybriden, die wichtig für das kurzfristige Senken der CO2-Emissionen seien. Diese Antriebsart werde für die Hersteller aber zu einem „risikoreichen Spiel“ für die Zukunft, warnte Dudenhöffer. Denn Tesla habe mit seinem Durchschnittspreis im vergangenen Jahr nur knapp über dem Plug-in-Durchschnitt gelegen. Der US-Hersteller hochwertiger Elektroautos greife damit die hiesigen Marken „ausgerechnet in den Segmenten an, in denen das Geld verdient wird“.