Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat zum neuen Jahr mehr Tempo beim Umstieg auf weniger klimaschädliche Antriebe gefordert. Die Elektromobilität komme dabei zwar als erstes, es sei aber „vollständige Technologieoffenheit bei alternativen Antrieben und Kraftstoffen“ nötig. Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) pflichtet dem Verkehrsminister bei.

Scheuer hat 2020 als „Hoffnungsjahr“ für weniger klimaschädliche Autoantriebe in Deutschland bezeichnet. Es wäre aus seiner Sicht aber ein Fehler, sich nur auf eine Variante festzulegen. Er kritisierte, dass es etwa bei synthetischen Kraftstoffen zu Verzögerungen bei den erforderlichen Genehmigungen komme.

Der ZDK unterstütze die Forderung von Scheuer nach einem technologieoffenen Vorgehen bei alternativen Antrieben, teilte der Verband mit. In diesem Zusammenhang bekräftige der ZDK seine Forderung nach gezielter Förderung von synthetischen oder regenerativen Kraftstoffen. Diese hätten nur dann Marktchancen, wenn sie zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden, sagte ZDK-Hauptgeschäftsführer Axel Koblitz.

Gerade auf langen Strecken oder im Schwerlastverkehr hätten Verbrennungsmotoren Vorteile gegenüber Batterieautos. „Mit klimaneutral hergestellten synthetischen Kraftstoffen könnten sofort über 52 Millionen Pkw und Nutzfahrzeuge zum Abbau der CO2-Belastung beitragen“, so Koblitz. Langfristig sei der über Wasserstoff und Brennstoffzelle angetriebene Elektromotor „ohnehin die technologisch überlegene Lösung hinsichtlich Gewicht, Reichweite und Betankungsdauer“.

Erst vor wenigen Wochen hatte der ZDK Fördermittel für Autohäuser und Kfz-Betriebe für Investitionen in E-Mobilität verlangt, insbesondere für die Schaffung von Elektroauto-Ladesäulen. In einem Brief an den Bundesverkehrsminister wie der Verband darauf hin, dass die Zusagen der Autobauer zur Installation Zehntausender Ladeeinrichtungen im nächsten Jahrzehnt in erster Linie die Autohäuser treffe.

„Während die Automobilhersteller vom Bundeswirtschaftsministerium mit großzügigen Anreizen für den Vertrieb von Elektrofahrzeugen ausgestattet werden, leiden die überwiegend kleinen und mittelständischen Kfz-Betriebe zunehmend unter den wirtschaftlichen Folgen des Wandels hin zur Elektromobilität“, so ZDK-Präsident Karpinski.