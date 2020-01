Nissan galt dank seines Erfolgsmodells LEAF lange Zeit als führend bei Elektroautos für den Massenmarkt, mittlerweile werden aber Tesla und auch etablierte Autobauer als innovativer angesehen. Die Japaner wollen bei E-Mobilität nun wieder aufholen, dabei setzen sie große Hoffnung in bisher nur auf dem Heimatmarkt angebotene Technik für Teilzeit-Stromer.

Nissan-Produktstratege Ivan Espinos bekräftigte in einem Interview mit Automotive News Europe, dass das Unternehmen im neuen Jahr seine Elektrifizierung vorantreiben werde. Das beinhalte das 2017 eingeführte „e-Power“-System. Der Hybridantrieb sei ein zentraler Bestandteil der Zukunftsstrategie der Marke. „Wir wollen weiter darauf aufbauen“, so Espinos.

In Japan sind mit e-Power ausgerüstete Modelle bereits sehr erfolgreich. Bei dem laut Nissan besonders effizienten Antrieb mit kompakter Batterie werden die Räder exklusiv durch einen E-Motor angetrieben, zusätzlich sind ein Benzinmotor, ein Generator sowie ein Inverter verbaut. Manuelles Laden der Batterie ist nicht nötig. „Es erlaubt dem Kunden das volle Elektroauto-Fahrgefühl, ohne dass er in einem Elektroauto sitzt. Es ist eine andere Art von Technologie, als das bisher auf dem Markt Erhältliche. Wir sind überzeugt, dass dies uns helfen wird“, erklärte Espinos.

Japanische Kunden müssen für die e-Power-Variante umgerechnet 4000 Euro mehr bezahlen. Für Europa stehen die Preise noch nicht fest, die alternative Antriebstechnik werde aber „sehr wettbewerbsfähig“ sein, sagte Espinos. Denn Nissan habe vor, „Technologie zu demokratisieren, um sie allen unseren Kunden zugänglich zu machen“.

E-Mobilität soll „reibungsloser“ werden

Der 2010 eingeführte und heute in zweiter Generation erhältliche LEAF war im letzten Jahr noch das erfolgreichste Elektroauto der Welt. Dass Nissan mit e-Power jetzt bei E-Mobilität auch Hybridtechnik in den Fokus rückt, liegt laut Espinos an den mit dem LEAF gemachten Erfahrungen. So sei das Laden eines E-Autos ein Aufwand, der sich wesentlich auf das Kundenerlebnis auswirke. Es gehe hier nicht nur um die Wartezeit, sondern etwa auch die Positionierung des Ladeanschlusses und sogar das Gewicht des Ladekabels.

„Wir haben viele weibliche LEAF-Fahrer und in einigen Fällen ist die heute von uns eingesetzte Technik für sie nicht so erfreulich. Wir haben auch vieles über die Batterie-Technologie und Elektromotoren gelernt“, so Espinos. „All das hilft uns dabei, die Fahrt mit unseren E-Fahrzeugen reibungsloser zu machen.“

Für Nissan sei e-Power nicht nur in Europa wesentlich, um dort die immer strengeren CO2-Vorgaben erfüllen zu können. Das System sei künftig weltweit eine Kerntechnologie des Unternehmens. „Das Schöne an e-Power ist, dass Kunden in Märkten, in denen die Infrastruktur noch nicht soweit ist, oder wo es noch keine Elektroautos gibt, ein mit einem E-Auto vergleichbares Fahren ermöglicht wird“, sagte Espinos.

Der Nissan-Manager deutete an, dass e-Power in Europa anders ausgelegt wird. Das bisher eingesetzte System mit vergleichsweise kleinem Verbrennungsmotor zum Aufladen der Batterie sei nur eine Interpretation der Technologie. Man habe das Konzept nicht speziell für Japan entwickelt und exportiere es jetzt. Die Strategie sehe vielmehr vor, e-Power durch unterschiedliche Setups auf die diversen Märkte auszurichten. In Europa könnten demnach größere Verbrennungsmotoren verwendet werden.