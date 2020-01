Nach der Konzernschwester Hyundai hat nun auch der südkoreanische Autobauer Kia ein Update zu seinen Plänen im neuen Jahrzehnt gegeben. Auf die Transformation der Branche hin zur Elektromobilität reagiert die Marke mit dem „Plan S“, der zahlreiche neue Stromer und Technologien beinhaltet.

Kia wolle eine Führungsrolle in der zukünftigen Automobilindustrie einnehmen, heißt es in der Präsentation der Strategie. Dies umfasse die Bereiche Elektrifizierung und Mobilitätsdienste sowie Konnektivität und Autonomes Fahren. Im Jahr 2025 soll es elf reine Elektroautos unterschiedlichster Bauart im Angebot geben, darunter komplett neue Modelle im Pkw-, SUV- und Minivan-Format. Als Anteil am weltweiten Elektroauto-Markt werden 6,6 Prozent angepeilt.

Zusätzlich zur Umrüstung von Verbrenner-Wagen plant Kia mit einer eigenständigen Elektroauto-Plattform. Die erste Baureihe auf der neuen Architektur soll im nächsten Jahr kommen und mit branchenführender Antriebstechnologie glänzen. Das Fahrzeug im Crossover-Design werde mit einer Ladung über 500 Kilometer fahren können und sich in unter 20 Minuten aufladen lassen.

Für ihr künftiges E-Auto-Portfolio sehen die Koreaner eine Einteilung in Fahrzeuge mit der üblichen 400- sowie 800-Volt-Technologie vor, wie sie etwa Porsche nutzt. Für besonders schnelles Laden geeignete 800-Volt-Systeme sind für Hochleistungs-Elektroautos vorgesehen. Kia betont, Voll-Stromer zu „vernünftigen Preisen“ und mit Fokus auf die Bedürfnisse seiner Kunden anbieten zu wollen.

25 Prozent der jährlich von Kia abgesetzten Fahrzeuge sollen in Zukunft mit umweltfreundlichen Technologien fahren. Das weltweite Verkaufsziel bis 2026 sind jährlich 500.000 Elektroautos und eine Million umweltfreundliche Fahrzeuge (exklusive China). Das soll vor allem in Ländern wie Korea, Nordamerika, Europa und anderen entwickelten Märkten vorangetrieben werden. Dort strebt Kia für seinen Absatz einen Elektroauto-Anteil von um die 20 Prozent an. In Schwellenländern setzt die Marke zunächst weiter vorrangig auf Verbrenner.

Mobilitätsdienste, Mobility Hubs & Robotaxis

Neben mehr Elektroautos kündigte Kia Mobilitätsdienste für elektrische Fahrzeuge als neuen zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie an. Geplant seien zudem für bestimmte Zwecke und Einsatzbereiche entwickelte Spezialfahrzeuge – etwa im Bereich Carsharing und E-Commerce. Damit wolle man dabei helfen, die Probleme im urbanen Raum wie die Umweltverschmutzung zu lösen.

In Metropolen mit großem Umwelt-Engagement und vielen Elektroauto-Unterstützern will Kia mit Partnern „Mobility Hubs“ errichten, die Ladestationen, Servicecenter und Einrichtungen des täglichen Bedarfs der Stadtbewohner bündeln. Langfristig soll es in Städten auch selbstfahrende „Robotaxis“ und kurzfristig bestellbare „Roboshuttles“ des Unternehmens geben.

In seine Elektrifizierung und Diversifizierung will Kia bis Ende 2025 umgerechnet rund 23 Milliarden Euro investieren. Die operative Gewinnmarge soll dann trotz der hohen Ausgaben bei sechs Prozent liegen. „Während die Automobilindustrie turbulente Veränderungen durchmacht, ist aktuell für Kia auch ein günstiger Zeitpunkt, sich radikal in ein globales Unternehmen zu wandeln, das sich Innovationen mit Mehrwert für die Kunden verschrieben hat“, sagte Unternehmenschef Han-woo Park.