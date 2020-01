Die Hyundai Motor Group will zum Anbieter „smarter Mobilität“ und mit ihren Automarken Hyundai, Kia und Genesis einer der drei führenden Hersteller von batterieelektrischen und Wasserstoff-Stromern werden. Dazu fließen über 40 Milliarden Euro in Forschung, Entwicklung und neue Technologien. Konzernchef Euisun Chung bekräftigte die Pläne zum neuen Jahr.

„Um unsere Führungsrolle bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen zu festigen, wollen wir bis 2025 44 elektrifizierte Modelle im Angebot haben“, so Chung. Geplant sind insgesamt 23 rein batteriebetriebene Fahrzeuge, 13 Hybride, sechs Plug-in-Hybride und zwei mit Wasserstoff arbeitende Brennstoffzellen-Fahrzeuge. In diesem Jahr ist die Einführung von hybriden und plug-in-hybriden Varianten bestehender SUV-Modelle vorgesehen, darunter von Kia Sorento, Hyundai Tucson und Hyundai Santa Fe.

Für Elektroautos arbeitet die Hyundai Motor Group an einer eigenständigen Plattform sowie der Entwicklung zentraler Komponenten für die alternative Antriebsart. Die neue Architektur soll erstmals 2024 für eine Baureihe genutzt werden. 11 der bis Mitte des nächsten Jahrzehnts kommenden Modelle will der südkoreanische Hersteller exklusiv rein elektrisch auf den Markt bringen, das erste davon im nächsten Jahr.

Mit der neuen Elektroauto-Plattform will die Hyundai Motor Group den Anteil der Gleichteile ihrer Modelle erhöhen. Damit sollen geringere Kosten, höhere Margen und größere Stückzahlen vorangetrieben werden. Zu den weiteren geplanten Optimierungsmaßnahmen gehören straffere Betriebsprozesse, neue Vertriebskonzepte und ein flexibles Produktionssystem für die schwankende Nachfrage in den globalen globalen Märkten.

Konzernchef Euisun Chung betonte den in den kommenden Jahren stärkeren Fokus auf wasserstoffbetriebene Elektrofahrzeuge. Gemeinsam mit dem neuen Partner Cummins, ein US-amerikanischer Hersteller von Diesel- und Gasmotoren, werde man wasserstoff-elektrische Antriebe für die Großserie entwickeln. Die neue Technik soll zuerst in den USA, später dann auch in Europa angeboten werden.

In Zukunft will die Hyundai Motor Group Brennstoffzellen-Technik als Zulieferer im Transport- sowie Energiespeicher-Sektor anbieten. Ab 2030 wird ein globaler Absatz von jährlich um die 200.000 entsprechenden Systemen angestrebt. Parallel sollen in Südkorea Kapazitäten für die Produktion von 500.000 Brennstoffzellen-Fahrzeugen pro Jahr aufgebaut werden.