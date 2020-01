Forscher der australischen Monash University haben kürzlich über einen von ihnen neu entwickelten Lithium-Schwefel-Akku berichtet, der der bisher effizienteste seiner Art sein soll. Als Beispiele für das Potential führten die Wissenschaftler lange die Ladung haltende Smartphones sowie Elektroautos mit über 1000 Kilometer Reichweite an. Den Batterie-Prototyp haben Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Material- und Strahltechnik (IWS) in Dresden zusammengebaut und getestet.

Die heute in Elektroautos üblichen Lithium-Ionen-Batterien erlauben 300 bis 500 Kilometer Reichweite. Je größer und damit leistungsfähiger der Speicher ist, desto teurer wird das mit seiner Hilfe angetriebene Fahrzeug. Lithium-Schwefel-Akkus haben Potential, da sie nicht nur mehr Energiedichte versprechen, sondern auch billiger sind. Bei der Umweltfreundlichkeit gibt es ebenfalls Vorteile: Statt dem umstrittenen Rohstoff Kobalt sowie Nickel erzeugen Schwefel und Kohlenstoff die Energie.

Darüber hinaus wird ein giftiges Lösungsmittel durch Wasser ersetzt, erklärte Holger Althues, am IWS für die Batterie-Entwicklung zuständig, dem Deutschlandfunk. Die Lithium-Schwefel-Zellen seien zudem leichter, dafür allerdings auch größer als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Das liege an dem Volumen von Schwefel und Kohlenstoff und müsse noch adressiert werden.

Abgesehen von den Umweltvorteilen könnte Lithium-Schwefel-Technik bezogen auf das Gewicht die doppelte Menge an Strom speichern, so Althues. Momentan sieht er wegen des geringeren Gewichts vor allem Einsatzmöglichkeiten in der Luftfahrt. Die von den australischen Forschern in Aussicht gestellte 1000-Kilometer-Batterie für Elektroautos könnte es zwar irgendwann geben, nach Einschätzung von Althues aber wohl frühestens in zehn Jahren.

Auch Professor Ulrich Schubert, der an der Friedrich-Schiller-Universität Jena organische und makromolekulare Chemie unterrichtet und selbst Batterien entwickelt, kommentierte gegenüber dem Deutschlandfunk die Meldung aus Australien: „Perfekt entwickelt“ könnte man mit Lithium-Schwefel-Batterien die Energiedichten „um einen Faktor drei bis fünf höher“ bekommen. „Also ist es im Prinzip realistisch, dass solche Autos, mit solchen Batterien, auch 1000 km schaffen können“, meinte Schubert.

Die Wissenschaftler der Monash-Universität haben Patente für den Herstellungsprozess ihrer Innovation eingereicht, die Kommerzialisierung stehe kurz bevor. Führende Produzenten von Lithium-Ionen-Akkus aus China und Europa hätten bereits Interesse an einer Fertigung. In einem nächsten Schritt soll die neue Lithium-Schwefel-Batterie in diesem Jahr in Australien unter anderem in Autos weitere Tests absolvieren.