Unterhalb von Teslas Mittelklassewagen Model 3 sollte es bis auf weiteres eigentlich kein Elektroauto der Kalifornier geben. Im Netz wird nun aber über einen möglichen Kompakt- oder Kleinwagen spekuliert. Auslöser sind von Tesla über den chinesischen Dienst Wechat veröffentlichte Inhalte, unter denen auch der Entwurf eines möglichen neuen Modells ist.

Tesla hat vor kurzem in China seine in Rekordzeit hochgezogene erste „Gigafactory“ außerhalb der USA eröffnet. Zunächst läuft in Shanghai das Model 3 von den Bändern, später auch das neue Mittelklasse-SUV Model Y. Neben der Produktion von Elektroautos hat Tesla in China den Aufbau eines Design- und Entwicklungszentrums vor. Dort soll unter anderem ein weiteres Elektroauto für den weltweiten Markt entworfen werden.

In den Sozialen Medien sucht Tesla bereits nach Mitarbeitern für das Designzentrum in der Volksrepublik. Dazu veröffentlichte das Unternehmen kürzlich Bilder, die das Model 3 und die große Limousine Model S sowie eine unbekannte Baureihe zeigen. Um was es sich bei Letzterer genau handelt, ist nicht eindeutig zu sagen. Während die einen einen frühen Entwurf des Model Y sehen, vermuten andere einen Ausblick auf das bisher kleinste Modell von Tesla.

Dass es sich um einen Wagen des US-Herstellers handelt, ist an dem Tesla-Logo an der Front sowie in der Felgenmitte zu erkennen. Auf den ersten Blick wirkt das Fahrzeug kleiner als das Model 3 und höher, und im Stil wie eine kompaktere, dynamischere Variante des Model Y. Ins Auge fallen kurze Überhänge – vor allem hinten, trotz der Seitenansicht lässt sich zudem das Heck eines sportlich-kompakten Coupés erahnen.

Offizielles zu dem Entwurf gibt es bislang nicht. Tesla-Chef Elon Musk hat zu der geplanten Entwicklung eines Elektroautos in China gesagt, dass es sich vielleicht um „etwas Radikales“ wie den 2019 vorgestellten Pickup „Cybertruck“ handeln könnte. Der Stromer in der Abbildung bei Wechat sieht zwar futuristisch und stromlinienförmig aus, im Vergleich zum Cybertruck jedoch eher konventionell.

Im November vergangenen Jahres hatte Musk noch erklärt, dass es vorerst keine Produkt-Neuvorstellungen mehr, sondern lediglich neue Technologien geben wird. Nach dem Model Y steht in diesem Jahr auch der Start des Elektro-Lkw Semi an. Anschließend sollen ein neuer Roadster als Supersportwagen und der Cybertruck eingeführt werden. Von dem Pickup ist zudem eine kleinere Version im Gespräch. Darüber hinaus ist der Einstieg von Tesla in den Markt für elektrische Quads vorgesehen.