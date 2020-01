Zu den im letzten Jahr beschleunigten Elektroauto-Zielen von BMW gehört neben der 2020 kommenden Batterie-Version des SUV X3 der ein Jahr später startende i4. In Vorbereitung auf die vollelektrische Limousine schließt BMW diesen Sommer sein Stammwerk in München für sechs Wochen. Rund 6000 der 7800 dortigen Mitarbeiter sollen in den bayerischen Schulferien von 27. Juli bis 7. September Urlaub machen.

Während die einen frei haben, kümmern sich andere Kräfte um die Umrüstung der Produktion für die Fertigung des i4. Mehr als 1000 Roboter im Karosseriebau und in der Montage müssen umgebaut werden. Für den Standort bedeutet das laut Werk-Leiter Robert Engelhorn große Anstrengungen. „Ein vollelektrisches Fahrzeug mit eigener Architektur in ein bestehendes Produktionssystem zu integrieren ist eine Herkulesaufgabe“, erklärte er der Bild-Zeitung.

Anders als bei seinem 2013 eingeführten ersten Elektroauto i3 setzt BMW nicht mehr auf eigenständige Produktionslinien für die alternative Antriebsart. Künftig werden stattdessen klassische Verbrenner, Hybride und reine E-Autos auf derselben Fertigungsstraße hergestellt. „München ist Vorreiter bei der Integration der E-Fahrzeuge in die Produktion“, sagte Unternehmenssprecher Frank Wienstroth der Deutschen Presse-Agentur.

Mit der flexiblen Fertigung geht BMW anders als etwa der Volkswagen-Konzern vor. Die Bayern wollen mit der gemischten Fertigung schnell auf Auftragsschwankungen reagieren können. „Wir treten damit den Beweis an, das es keine Spaltung in dieser Industrie gibt in einen Elektro – und einen Verbrennungsbereich“, so BMW-Chef Oliver Zipse.

Produktion und Montage müssen für die anstehende Elektroauto-Fertigung neu eingerichtet werden, für andere Bereiche wie Presswerk und Lackiererei gibt es in dieser Zeit keine Arbeit. Die ausfallende Arbeitszeit der Belegschaft fängt BMW laut der Bild-Zeitung durch die Urlaubszeiten und den Abbau von Stundenkonten auf. Finanzielle Nachteile soll es für die Arbeiter nicht geben.

Die E-Motoren für den i4 kommen später aus Dingolfing, wo 2021 auch das neue Flaggschiff des Konzerns, der elektrische und hochautonom fahrende iNext, in Serie gehen soll. Für den i4 werden neueste E-Auto-Technik für rund 600 Kilometer Reichweite in Aussicht gestellt. Das Serienmodell dürfte dabei deutlich konservativer als der hier abgebildete erste Ausblick aus dem Jahr 2017 auf die Straßen kommen.