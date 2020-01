Wie andere Marken des Fiat-Chrysler-Konzerns elektrifiziert auch Jeep sein Angebot. Der auf Geländewagen spezialisierte US-Hersteller sieht teil- und vollelektrische Fahrzeuge vor. Firmenchef Christian Meunier bekräftigte im neuen Jahr, dass es dem Autobauer ernst mit der E-Mobilität ist.

Meunier erklärte im Gespräch mit Car and Driver, dass er bei Jeep weniger auf Funktionalitäten und Luxus im Innenraum setzt, im Fokus stünde stattdessen verstärkt die verwendete Technologie. Der Jeep-Chef sagte dem US-Automagazin, dass das Unternehmen im neuen Jahrzehnt einen aggressiven Plan für die Einführung von Plug-in-Hybriden verfolge. Auch Elektroautos soll es geben.

Bisher hat Jeep bei der E-Mobilität gezögert, erst letzten November kam eine Plug-in-Hybrid-Variante des SUV Commander auf den chinesischen Markt. Die darauf folgenden Teilzeit-Stromer sollen auch in anderen Ländern angeboten werden. „Wir bringen so viele elektrische Jeeps, wie wir können. Nächstes Jahr werden wir plug-in-hybride Renegade, Compass und Wrangler haben“, so Meunier. Im Jahr 2022 sollen alle Fahrzeuge von Jeep in einer Ausführung mit E-Antrieb erhältlich sein.

Neben herkömmlichen Hybriden und Plug-in-Hybriden, die mehrere Kilometer nur mit Strom fahren können, wird Jeep auch Elektroautos anbieten. Meunier verriet noch keine Details zur Technik, den zu erwartenden Leistungsdaten oder der Reichweite. Er deutete gegenüber Car and Driver jedoch an, dass es eine rein batteriebetriebene Version des Jeep Wrangler geben wird. Die Kombination aus offenem Geländewagen und leisem Antrieb könne für noch mehr Nähe zur Natur sorgen.

Hierzulande wird Jeep in einem ersten Schritt ab diesem Jahr Plug-in-Hybrid-Versionen der Baureihen Renegade und Compass anbieten. Die extern aufladbaren Lifestyle-Modelle sollen rein elektrisch etwa 50 Kilometer weit und 130 km/h schnell fahren können. Dazu arbeitet jeweils ein Elektromotor mit einem 1,3 Liter großen Turbobenzinmotor zusammen. Durch die Elektrifizierung sollen die CO2-Emissionen der neuen Jeep-Modelle bei unter 50 Gramm pro Kilometer liegen.