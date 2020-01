Der Elektro-Fahrdienst CleverShuttle baut seine Flotte weiter aus: Ab Februar sind für den RidePooling-Anbieter in Berlin auch 25 wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Stromer vom Typ Hyundai Nexo im Einsatz.

„Wir sind angetreten, um eine umweltfreundliche und bequeme Alternative zum eigenen Pkw zu bieten. Technologieoffenheit ist für uns dabei das entscheidende Thema. Deshalb setzen wir bewusst sowohl auf batterieelektrische als auch auf wasserstoffelektrische Fahrzeuge“, so CleverShuttle-Chef Bruno Ginnuth.

In dem neuen CleverShuttle-Fahrzeug finden bis zu vier Gäste Platz. Das mit Wasserstoff arbeitende Fahrzeug verfügt über eine Reichweite von mehr als 750 Kilometern gemäß NEFZ-Norm und lässt sich in unter fünf Minuten betanken. Mit Stand 1. Januar 2019 seien 392 wasserstoffbetriebene Fahrzeuge in Deutschland registriert gewesen, 67 davon wurden von CleverShuttle auf die Straße gebracht, so das Unternehmen. Damit zähle das Angebot zu den größten Wasserstoff-Flotten Deutschlands.

Das Betriebsgebiet in Berlin umfasst 300 Quadratkilometer, damit biete man 60 Prozent der Bevölkerung der Hauptstadt Wasserstoff-E-Mobilität an, unterstreicht CleverShuttle. Der Fahrdienst basiert auf einem Algorithmus, der Fahrgäste zusammenbringt und die schnellste Route ermittelt. Durch die Bündelung von Einzelfahrten sollen Emissionen eingespart, Lärm verringert und die Straße entlastet werden.

CleverShuttle ist seit Ende 2018 mehrheitlich im Besitz der Deutschen Bahn. Deutschlandweit nutzen monatlich laut den Betreibern rund 300.000 Personen den per App buchbaren Fahrdienst. Ende letzten Jahres zog sich das Unternehmen überraschend aus den Städten Hamburg, Frankfurt am Main und Stuttgart zurück. Die Entscheidung sei aus wirtschaftlichen Gründen sowie wegen bürokratischen Hindernissen gefallen.

In diesem Jahr ist CleverShuttle in Berlin, München, Leipzig, Dresden und Kiel verfügbar. Der Betrieb soll dort normal weiterlaufen. Im Gegensatz zu Hamburg, Frankfurt am Main oder Stuttgart entwickele sich das Geschäft an diesen Standorten positiv, heißt es.