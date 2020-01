Nach der aktuellen Studie The road ahead for e-mobility der Unternehmensberatung McKinsey zieht mittlerweile jeder zweite Autokäufer in Deutschland ein Elektroauto in Erwägung – Tendenz steigend. Umweltschutz ist dabei kein primärer Kaufgrund, sondern die Fahreigenschaften wichtiger. Die Erfahrungen im Autohaus sind ausbaufähig.

Für die Analyse wurden laut McKinsey mehr als 12.000 Konsumenten in Deutschland, Norwegen, China und den USA befragt sowie Testkäufe in knapp 60 Autohäusern mit acht Marken in drei Ländern durchgeführt. 51 Prozent der Kunden in Deutschland haben demnach bei ihrem jüngsten Autokauf ein Elektroauto ernsthaft in Erwägung gezogen – aber nur 3 Prozent sich 2019 dann auch dafür entschieden. 36 Prozent verzichteten auf die E-Variante wegen empfundener Unsicherheit bei der Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Batterie und fehlenden Lademöglichkeiten.

27 Prozent entschieden sich aufgrund der höheren Anschaffungskosten noch gegen ein E-Auto. Die Reichweite (16 %) und mangelnde Modellauswahl (8 %) spielen eine untergeordnete Rolle. Als Pluspunkte nennen Stromer-Interessierte und tatsächliche Käufer vor allem Fahreigenschaften wie die Beschleunigung – für ein Drittel ist dies der hauptsächliche Mehrwert. Auch Anreize wie Kaufprämien, Steuervorteile und kostenloses Parken (25 %) sowie geringere Gesamtbetriebskosten (22 %) sprechen für diese Gruppe für E-Autos. Der Umweltschutz ist nur für 15 Prozent entscheidend.

Fast alle Kunden kommen mit größerem Vorwissen in die Autohäuser als noch vor drei Jahren, so McKinsey. Die Autohersteller müssten jedoch die beiden größten Bedenken der Käufer – die Qualität der Batterien sowie die Frage nach den Lademöglichkeiten – ernst nehmen und vor Ort noch besser aufklären. Die „Reichweitenangst“ etwa, die viele vom Kauf eines Elektroautos abhalte, sei in den meisten Fällen unbegründet. Nur ein Prozent der Fahrten benötigten eine volle Batterieladung – 88 Prozent der E-Auto-Besitzer würden weniger als 40 Kilometer zur Arbeit pendeln.

Ohnehin müssten den Beratern zufolge E-Auto-Interessenten in den Verkaufsräumen anders angesprochen werden: Sie seien im Schnitt fünf Jahre jünger als Käufer von Verbrenner-Modellen, wohnten eher in großen Städten, hätten ein um 30 Prozent höheres Einkommen und seien viel digitalaffiner. „Für Autohersteller und Händler gilt es, an fünf entscheidenden Punkten im Verkaufsprozess anzusetzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern“, so Patrick Schaufuss von McKinsey in München und Mitautor der Studie. Diese Punkte seien:

Digitales Angebot: 54 Prozent der Autokäufer begännen ihre Recherche online. Heute stellten viele Autohersteller sehr ausgefeilte Online-Konfiguratoren in den Mittelpunkt. Schaufuss: „Bei E-Autos werden die Konfigurationsmöglichkeiten geringer sein – stattdessen sollten schon früh im Kaufprozess die Bedenken der Käufer hinsichtlich Batterie und Lademöglichkeiten aufgegriffen werden.“

Kundenerlebnis im Autohaus: E-Auto-Interessierte schätzten ein modernes Ambiente, das dem technologischen Vorreiteranspruch von Elektroautos Rechnung trägt. Im Autohaus komme es entscheidend darauf an, kompetente Verkaufsberater zu haben, die Fragen der Kunden wirklich beantworten können – und nicht allein an einer möglichst großen Anzahl verkaufter Autos gemessen werden.

Probefahrt: „Die erste Testfahrt in einem Elektroauto ist für viele Erstfahrer ein echtes Aha-Erlebnis“, sagt Schaufuss. 91 Prozent der E-Auto-Käufer würden sich wieder für ein solches Fahrzeug entscheiden – vor allem wegen des Fahrerlebnisses. Autohersteller sollten deshalb dafür sorgen, dass Kunden nicht nur bei einer Probefahrt schnell und unkompliziert E-Mobilität erleben können, sondern beispielsweise auch im Carsharing oder als Passagier im Taxi.

Laden: In Norwegen und den USA sei die Schnelligkeit des Ladens aus Sicht von E-Auto-Besitzern das größte Ärgernis, in Deutschland die Kostentransparenz. Ebenfalls als problematisch werde in diesen drei Ländern die Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen gesehen. „Autohersteller müssen hier mit Infrastrukturanbietern und der Politik schnell an Lösungen arbeiten“, so Schaufuss.

Service und Wartung: Autohersteller würden oft damit werben, dass sie den Kunden an die erste Stelle setzen – doch 70 Prozent der von McKinsey befragten Autokäufer stimmen diesem Statement nicht zu. Um Autofahrer zum Umstieg auf ein E-Auto zu bewegen, müssten die Hersteller Sicherheit vermitteln – beispielsweise durch Garantien auf die Batteriehaltbarkeit und durch eine transparente Gestaltung der Kosten für Service und Wartung.