Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) hat die laut Berichten möglicherweise monatelange Verzögerung der im vergangenen Herbst angekündigten Erhöhung des „Umweltbonus“-Förderung für Elektroautos kritisiert. Der Zuschuss soll in Zukunft bis zu 6000 Euro betragen, noch gilt aber die alte Regelung mit maximal 4000 Euro.

In Erwartung der höheren Prämie kaufe im Moment kaum jemand ein Elektroauto zu den alten Konditionen. Diese Erfahrung würden derzeit viele Händler in Kundengesprächen machen, sagte ZDK-Hauptgeschäftsführer Axel Koblitz. Die Bundesregierung habe ein Versprechen in die Welt gesetzt, löse es jetzt aber nicht ein.

Der Elektromobilität, die der Staat ja eigentlich vorantreiben wolle, werde mit der Verzögerung der attraktiveren Förderung beim Neuwagenkauf „ein Bärendienst erwiesen“, sagte Koblitz. Niemand wisse, wie es weitergeht. In der öffentlichen Berichterstattung werde über verschiedene Ursachen für die Verzögerung gemutmaßt. Weder von der Bundesregierung noch von dem für die Umsetzung des Umweltbonus zuständigen Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gebe es eine klare Aussage, wann mit der Erhöhung gerechnet werden könne, monierte der ZDK.

Auf der Website des BAFA heißt es aktuell: „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen dem BAFA keine Informationen vor, wann und wie die Richtlinie zur Förderung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen geändert wird.“ Und weiter: „Bitte sehen Sie von telefonischen Anfragen ab. Sobald entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt werden können, werden sie auf dieser Seite veröffentlicht.“

Berichten, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Fördersituation den Absatz von Stromern einbrechen lassen hat, widersprach das BAFA Ende 2019 – der Markt für Elektroautos sei in Deutschland „keineswegs zum Erliegen gekommen“. Bei der Behörde würden weiter täglich zahlreiche Anträge eingehen.

Den Handel, der den Unmut der Kunden als Erster zu spüren bekomme, lasse man mit der unklaren Situation im Regen stehen, beklagte der ZDK. Dieser „Hängepartie, die auch das Vertrauen in staatliche Zusagen erschüttere“, müsse so schnell wie möglich ein Ende bereitet werden, forderte Koblitz.