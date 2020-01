Volvo hat vor kurzem die Orderbücher für sein kommendes Elektroauto XC40 Recharge geöffnet. Die Nachfrage nach dem im Oktober letzten Jahres vorgestellten Kompakt-SUV ist laut den Schweden bereits vielversprechend: „Zehntausende“ hätten ihr Interesse bekundet, „mehrere Tausend“ feste Bestellungen eingereicht, hieß es Ende Januar.

Der 300 kW (408 PS) starke XC40 Recharge ist das erste reine Elektroauto der Marke Volvo. Mit einer Ladung sollen bis zu 400 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm möglich sein. 80 Prozent der 78-kWh-Batterie sollen sich mit entsprechender Schnellladetechnik in 40 Minuten auffrischen lassen. Den Innenraum bewirbt der Hersteller unter anderem mit reichlich Stauraum und einem neuen, individualisierbaren Infotainment-System auf Basis von Googles Betriebssystems Android.

Die dem XC40 Recharge zugrundeliegende Plattform wurde wie herkömmliche Volvo für hohe Sicherheit ausgelegt, betonen die Entwickler. Dazu habe man insbesondere den nun ohne Verbrennungsmotor auskommenden Frontbereich umfangreich angepasst. Die große Batterie in der Mitte des Fahrzeugbodens schütze ein Sicherheitskäfig. Das schwedische E-SUV sei zudem auf minimale Umweltbelastung ausgelegt, etwa durch die Verwendung nachhaltiger Materialien.

Den Zusatz „Recharge“ erhalten künftig neben Elektroautos auch alle Plug-in-Hybride von Volvo. Die derzeit erhältlichen teilelektrischen Modelle verkaufen sich nach Angaben des Unternehmens immer besser. So seien im letzten Jahr fast 46.000 Plug-in-Hybride abgesetzt worden – 23 Prozent mehr als 2018 und doppelt so viele wie 2017.

„Es ist eindeutig, dass den Kunden gefällt, was sie in unserem Recharge-Auto-Angebot sehen“, so Marketing-Vizepräsident Björn Annwal. „Unsere Recharge-Autos sind alles, was Kunden von einem Volvo erwarten – mit einem vollelektrischen oder plug-in-hybriden Antrieb obendrauf.“

Volvo hat angekündigt, ab Ende 2020 kein neues Modell mehr ohne einen Elektromotor auszuliefern. Der XC40 Recharge soll „später dieses Jahr“ in die Produktion gehen und an Kunden ausgeliefert werden. Anschließend sind weitere reine Stromer geplant, darunter eigenständige Baureihen der Performance-Tochter Polestar.