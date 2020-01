Der Start des ersten Elektroautos des Aachener Startups e.GO Mobile verlief überaus holprig. Aufgrund von Produktions- und Qualitätsproblemen wurden 2019 deutlich weniger Exemplare des Kleinstwagens Life als geplant abgesetzt: Man habe 540 Autos verkauft, teilte das Unternehmen mit. Anvisiert waren zuletzt 600 Einheiten, ursprünglich sogar 1000. „Es ist nicht planmäßig gelaufen, aber wir haben es besser hingekriegt als viele andere“, sagte Firmengründer Günther Schuh der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Schuh hat vor e.GO Mobile den E-Transporter-Hersteller StreetScooter gegründet und 2014 an die Deutsche Post verkauft. Dass es bei seinem zweiten E-Mobilitäts-Startup noch nicht rund läuft, liegt laut dem Professor für Produktsystematik vor allem an den Zulieferern. Erschwerend hinzu kommt die von Bund und Branche geplante Erhöhung der deutschen Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ auf bis zu 6000 Euro. Die Hersteller beteiligen sich zur Hälfte an der Förderung, e.GO Mobile muss daher bald 3000 statt 2000 Euro Rabatt gewähren. Deshalb, und wegen dem Mehraufwand durch verzögerte Straßenfreigaben, ist der Life mit 17.900 Euro seit Januar 2000 Euro teurer.

Noch hat e.GO Mobile das günstigere Angebot, so kostet etwa der überarbeitete Wettbewerber VW e-up! ab Werk 21.975 Euro. Die Konzernschwester Seat verkauft den auf E-Antrieb umgerüsteten Verbrenner als Mii Electric bereits für 20.650 Euro. VW hat zudem angekündigt, in wenigen Jahren kleine Elektroautos für unter 20.000 Euro anzubieten. e.GO Mobile setzt das nicht nur preislich unter Druck, sondern vor allem bei der Technik: Während e-up! und Mii Electric mit einer Batterieladung 260 Kilometer gemäß WLTP-Norm fahren, schafft der Life nur 145 Kilometer.

Trotz der Herausforderungen ist Schuh weiter zuversichtlich: 2020 will er dem dpa-Bericht zufolge mit e.GO Mobile 5100 Autos bauen. Neben dem Life soll das Portfolio später auch aus Transportern für Personen und Güter bestehen. Für die dazu erforderlichen Investitionen und Kosten sowie das Bedienen bestehender Verbindlichkeiten sind dringend frische Mittel nötig.

Für das Geschäftsjahr 2019 rechnet e.GO Mobile bei einem Umsatz von 20 Millionen Euro mit einem Verlust von 50 Millionen Euro. 2020 plant das Unternehmen nach den Worten von Schuh mit 130 Millionen Euro Umsatz. Die Verluste sollen zwischen 70 und 80 Millionen Euro liegen und sich erst 2021 reduzieren. Damit es weitergeht, muss neues Kapital her. Schuh macht sich unter anderem Hoffnungen auf einen neuen Partner aus und für China. Der Vertrag sei bereits geschlossen, die Überweisung des Geldes steht aber noch aus. Bis Ende März sichert ein Darlehen bestehender Investoren von 100 Millionen Euro den Betrieb.