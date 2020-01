Die Volvo-Tochter Polestar tritt künftig als Stromer-Marke auf. Der Polestar 1 – ein Hybrid-Coupé – und die vollelektrische Limousine Polestar 2 sowie alle weiteren Wagen werden exklusiv digital verkauft. Der neue Deutschland-Chef Alexander Lutz hat im Interview mit der Automobilwoche erklärt, wie hierzulande Vertrieb und Service funktionieren werden.

Polestar hat früher vergleichbar mit der Mercedes-Tochter AMG Volvo-Modelle veredelt, nun werden auch eigene Baureihen verkauft. Bis auf den nur in kleiner Stückzahl produzierten Polestar 1 werden alle neuen Modelle rein batteriebetrieben fahren. Ab diesem Jahr will Polestar auch in Deutschland Ausstellungsräume – sogenannte Spaces – eröffnen, dort können Kunden die Fahrzeuge vor dem Erwerb über das Internet besichtigen.

„Wir sprechen im ersten Verkaufsjahr 2020 nicht über einige hundert, sondern über Verkäufe im vierstelligen Bereich“, sagte Lutz der Automobilwoche. Noch vor dem Marktstart von Polestar 1 und Polestar 2 in diesem Jahr würden dazu in Deutschland sieben Verkaufsstandorte eröffnet. Die ersten Polestar 1 sollen noch Anfang des Jahres übergeben werden. Das Volumenmodell Polestar 2 werde ab Sommer in den Showrooms stehen, zum Beginn der Auslieferung äußerte sich Lutz nicht.

Für den hiesigen Service habe Polestar Verträge mit 22 Volvo-Händlern geschlossen. „Der Ausbau des Netzes und der Aufbau der Marke in Deutschland gehen Hand in Hand“, so Lutz. Überstürzte Ausbaupläne werde es nicht geben, betonte er. Deutsche Kunden, die sich nicht in der Nähe von Service-Stützpunkten befinden, will Polestar bei Bedarf mit einem Hol- und Bringdienst zufriedenstellen.

Anders als Volvo ist Polestar vielen bisher kein Begriff. Lutz ist dennoch zuversichtlich und von der Zukunft seines Arbeitgebers überzeugt. Er mache eine starke Marke „nicht in erster Linie an der Anzahl der verkauften Fahrzeuge fest oder an ihrer Bekanntheit“. Es gehe vielmehr um die Glaubwürdigkeit und das Image. In „beiden Disziplinen werden wir in der höchsten Liga spielen“, glaubt der Deutschland-Chef.