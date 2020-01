Die Daimler-Marke Smart verkauft bereits seit einigen Jahren rein elektrische Versionen ihrer Klein(st)wagen ForTwo und ForFour. Seit 2019 gibt es dauerhaft keine Verbrenner mehr im Angebot, in zwei Jahren ziehen die Entwicklung und Produktion nach China um. Im Gespräch mit dem Handelsblatt hat sich Daimler-Vertriebsvorständin Britta Seeger zu ihren Erwartungen für die Konzerntochter geäußert.

Im vergangenen Jahr wurden laut Daimler mehr als 18.400 elektrische Smarts verkauft, zusammen mit den Verbrenner-Varianten lag der Absatz bei rund 116.800 Fahrzeugen. „Es ist klar, dass Smart als rein elektrische Marke zunächst nicht so viele Einheiten absetzen wird wie in den Vorjahren, als wir auch noch Benzinvarianten angeboten haben“, sagte Seeger dem Handelsblatt. Gemessen an den Verkaufszahlen der E-Smarts 2019 strebe man in diesem Jahr aber eine deutliche Steigerung an.

Daimler verdient mit Smart eigenen Angaben nach kein Geld, dennoch ist die Marke für den Konzern wichtig. Im neuen Jahrzehnt gelten für die Autohersteller in vielen Ländern strengere Limits für ihren Flottenausstoß – verfehlen sie diese, drohen hohe Strafzahlungen. Da Elektroautos lokal emissionsfrei fahren, profitiert Daimler von den elektrischen Smarts nicht nur über den Kaufpreis. „Smart ist hier eine starke Unterstützung und ein echtes Asset, das wir haben“, erklärte Seeger. Schon heute sei der Beitrag zur Erreichung von Daimlers CO2-Zielen „interessant“. Angesichts des erwarteten steigenden Absatzes werde „dieser Impact mit der aktuellen Smart-Generation in den nächsten Jahren sicherlich weiter steigen“.

ForTwo und ForFour gehören hierzulande zu den beliebtesten Elektroautos, sind mit einem Basispreis von 21.940 beziehungsweise 22.600 Euro aber vergleichsweise kostspielig. Auch die Reichweite von gerade einmal 159 beziehungsweise 153 Kilometer nach der auslaufenden NEFZ-Norm schreckt viele ab. Um das Interesse anzukurbeln, wurde kürzlich ein neues Modelljahr eingeführt. Dieses bietet allerdings hauptsächlich eine aufgefrischte Optik vorne und hinten sowie Infotainment mit vergrößertem Media-System.

Einen größeren Sprung soll die Technik ab 2022 machen: Smart wird dann als Gemeinschaftsunternehmen von Daimler und dem chinesischen Fahrzeughersteller Geely, der derzeit größte Einzelaktionär der Daimler AG, fortgeführt. Alle künftigen Modelle werden in der Volksrepublik konzipiert und entwickelt. Vertriebsvorständin Seeger glaube weiter „stark an die Marke Smart“, betonte sie gegenüber dem Handelsblatt.