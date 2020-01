Neben den asiatischen Vorreitern bei wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Stromern wie Toyota und Hyundai arbeiten auch deutsche Autohersteller an der alternativen Antriebsart, darunter Audi. Beim Automobilkongress „Der Antrieb von morgen“ der Fachzeitschrift MTZ gab ein Manager der Ingolstädter ein Update zu den Plänen.

Mit der Serienfertigung von Fahrzeugen mit Brennstoffzelle werde der Volkswagen-Konzern frühestens im Jahr 2030 beginnen. Dabei solle die neue Technik nicht in Pkw, sondern zuerst in Lastwagen und anderen großen Fahrzeugen eingeführt werden. Das kündigte Jürgen Jablonski, Entwicklungschef für die Brennstoffzelle bei Audi und bei Volkswagen, laut dem Auto-Medienportal an. Jablonski bestätigte, dass Audi schon früher eine Kleinserie eines Luxus-SUV mit Brennstoffzelle bauen werde. Als Zeitpunkt nannte er das Jahr 2022 oder 2023.

Zuletzt hatte sich der scheidende Vorstandschef Bram Schot zu Audis Plänen bei Wasserstoff-E-Mobilität geäußert. Die Technik sei eine der „effektivsten und effizientesten“ Lösungen, um elektrisch zu fahren, sagte er Mitte letzten Jahres. Entsprechend ausgerüstete Pkw würden ähnliche Reichweiten wie Verbrenner bieten und sich vergleichbar schnell tanken lassen. Als Audis Ziele für Wasserstoff-Autos nannte Schot vor allem höhere Reichweiten mit einer Tankfüllung. Es seien zudem größere Batterien in Arbeit, die sich extern aufladen lassen.

Die Brennstoffzelle des Konzerns werde so entwickelt, dass sie in zahlreichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, sagte jetzt Jablonski. Neben Lkw und Pkw kämen auch Züge, Schiffe, Fluggeräte, Busse und Haushalte infrage. Nur so komme der Konzern auf die notwendigen Stückzahlen. Als Mindestgröße nannte der Audi-Manager die Produktion von mindestens 100.000 Brennstoffzellen pro Jahr.

Der Bedarf zur Einführung der Antriebstechnik mit CO2-freiem Wasserstoff sei beim Lkw eindeutig am größten. Aber auch in SUV sei die Technik gut denkbar, meinte Jablonski. Zwar wäre Volkswagen wie Toyota schon in der Lage, Fahrzeuge mit Brennstoffzelle auf den Markt zu bringen. Das würde jedoch keinen Sinn ergeben, da die Kosten noch zu hoch für eine Serienfertigung seien.

„Zunächst konzentrieren wir uns auf das Elektroauto, pflegen die traditionellen Antriebe weiter und steigen anschließend in die Brennstoffzelle ein“, erklärte Jablonski. In zehn bis 15 Jahren würden dann Fahrzeuge mit Brennstoffzelle in Serie gehen. Es gehe darum, auch mit dieser Technologie Geld zu verdienen.