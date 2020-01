Hiesigen Käufern der Elektroauto-Version des Hyundai Kona wurde zuletzt eine Lieferzeit von mindestens einem Jahr genannt. Wie die Koreaner jetzt mitteilten, soll der Kona Elektro künftig deutlich schneller an seine neuen Besitzer übergeben werden. Dazu wird das Modell bald auch direkt in Europa hergestellt: Ab März 2020 startet die Produktion zusätzlich im tschechischen Hyundai-Werk in Nosovice.

Man verdreifache damit die Produktionskapazität des Batterie-SUV für Kunden in Europa. Außerdem werde die weiter bestehende Fertigung im südkoreanischen Ulsan „signifikant erhöht“. Hyundai reagiere damit auf die steigenden Bestellungen von Elektroautos in Europa und verkürze die Lieferzeit drastisch. „Wir sehen eine große Nachfrage nach bezahlbaren Elektrofahrzeugen in Deutschland. Mit der Entscheidung, den Kona Elektro ab jetzt auch in Europa zu produzieren, können wir den Wünschen unserer Kunden noch besser entsprechen und ermöglichen ihnen einen schnelleren Zugang zur Mobilität der Zukunft“, erklärte Hyundai-Deutschland-Chef Jürgen Keller.

Seit dem Verkaufsstart 2018 habe die Nachfrage nach dem elektrischen Kona die Erwartungen übertroffen, so Hyundai. Neben dem E-SUV stünden auch die Limousine Ioniq Elektro und der wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen-Stromer Nexo immer häufiger bei den Kunden. Durch die Erhöhung der Kapazitäten könne man in diesem Jahr über 80.000 emissionsfreie Fahrzeuge in Europa ausliefern. Mit dieser Zahl plane Hyundai, im Jahr 2020 „zum größten Anbieter von umweltfreundlichen Fahrzeugen in Europa“ aufzusteigen.

Der Kona kostet in Deutschland als Elektroauto ab 34.990 Euro und ist mit bis zu 449 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm erhältlich. Um die Attraktivität des Modells weiter zu erhöhen und Kaufanreize zu bieten, hat Hyundai kürzlich in Deutschland die Garantie für den Kona Elektro auf acht Jahre erhöht und eine Umweltprämie von 8000 Euro eingeführt. Wie schnell genau der elektrische Kona zukünftig bei den Kunden ankommen wird, ist noch offen.