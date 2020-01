Axel Andorff, seit März letzten Jahres bei Seat Vorstand für Forschung und Entwicklung, hat in einem Interview mit der Neue Zürcher Zeitung über die Pläne der Volkswagen-Tochter für alternative Antriebe gesprochen. Das Ziel sei, neue, erschwingliche Elektroautos auf den Markt zu bringen. Aber auch andere Antriebe wie etwa Erdgas-Systeme stünden auf dem Programm.

Mit dem Kleinstwagen Mii Electric hat Seat vor kurzem sein erstes Elektroauto eingeführt. Das Modell baut auf der aktualisierten Plattform des nachträglich auf Strom-Antrieb umgerüsteten VW e-up! auf. Auf Basis des neuen Wolfsburger E-Auto-Baukastens MEB kommt als nächstes die Serienversion des Anfang 2019 vorgestellten Seat El-Born. Mit Blick auf die Ähnlichkeit zum zuvor startenden Kompaktwagen VW ID.3 sagte Andorff, dass wie bei der Marke üblich „ein deutlich anderes Design“ angestrebt werde. Die Plattform sei zwar die gleiche, El-Born und ID.3 sollen sich aber in einigen Merkmale unterscheiden.

Der Tavascan ist ein weiteres mögliches Elektroauto von Seat. Die Studie soll zeigen, wie sich die Spanier einen E-SUV vorstellen können und was technisch auf der flexiblen MEB-Architektur möglich wäre. Der Startschuss für diesen Wagen sei noch nicht gefallen, erklärte Andorff. Sollte das SUV kommen, dann werde dies so nah an der Studie „wie es nur irgend möglich ist“ der Fall sein.

Eine der Aufgaben in der Fahrzeugentwicklung sei es, die Kosten von E-Fahrzeugen deutlich zu senken. „Da bin ich sehr zuversichtlich, denn es gibt innerhalb der VW-Gruppe intensive Aktivitäten, die in diese Richtung gehen“, so Andorff. Dass auch viele andere Unternehmen aktuell Geld in Elektromobilität investieren, sei gut für die alternative Antriebsart. Dies sorge für Wettbewerb und wirke sich auch auf die gemeinsamen Zulieferer aus. Es sei für alle Mitbewerber einfacher, „wenn es für gewisse Elemente Industriestandards gäbe“.

Der Entwicklungschef merkte im Gespräch mit der Neue Zürcher Zeitung an, dass Seat für niedrigere Emissionen auch weiter an Erdgasautos arbeite. Der Fokus liege zwar auf der Elektromobilität, man sei jedoch davon überzeugt, dass es „noch für geraume Zeit“ Verbrenner geben wird. Das könnten teilelektrische Hybride oder Plug-in-Hybride sein, aber auch Erdgas-Fahrzeuge.

Andorff geht davon aus, dass sich die E-Mobilität in städtischen Gebieten schneller als in ländlichen Regionen durchsetzt. Die Verbreitung sei zudem abhängig von den jeweiligen Märkten und Kaufkraftniveaus sowie dem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Es gebe „nicht diesen einen oder anderen Weg“. In Zeiten der Transformation könne man nicht auf einen Weg allein setzen. Seat sei hier in einer guten Position, da man mit Volkswagen einer großen Familie angehöre. Man könne sich daher „durchaus erlauben, mehrere Dinge parallel zu entwickeln“.